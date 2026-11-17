CE TREBUIE SĂ ȘTII UEFA a făcut praf primul „11” al României! Greșeli incredibile înaintea meciului cu Bosnia

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UEFA a dat-o complet în bară la prezentarea echipei de start a României pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina! Forul european a publicat o formulă de joc în care mai mulți fotbaliști ai naționalei au fost trecuți pe posturi total diferite de cele pe care evoluează în mod obișnuit.

UEFA a făcut praf primul „11” al României! Greșeli incredibile înaintea meciului cu Bosnia

FANATIK a anunțat încă de la ora prânzului . „Regele” a decis să facă mai multe schimbări în primul „11”, una dintre acestea fiind revenirea lui Nicușor Bancu în formula de start, după ce în etapa precedentă titular pe postul de fundaș stânga a fost Lisav Eissat.

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În reprezentarea grafică publicată de forul continental, pozițiile mai multor internaționali români au fost încurcate, iar formula rezultată este una total anapoda. Practic, deși numele fotbaliștilor erau cele anunțate pentru , distribuirea acestora pe teren a creat imaginea unei echipe cu totul diferite de cea pregătită de selecționer.

Cea mai mare anomalie a apărut în ofensivă. Nicușor Bancu, fundaș stânga de meserie, a fost trecut extremă dreapta. Confuziile nu s-au oprit aici! Dennis Man a apărut în centrul liniei de mijloc, lângă Vlad Dragomir și Răzvan Marin, în spatele celor trei jucători din față. Nici apărarea nu a scăpat! Radu Drăgușin a fost trecut fundaș dreapta, deși evoluează în centrul defensivei, iar Andrei Rațiu, fundaș dreapta de meserie, a apărut în partea stângă.

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Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – R. Marin, Screciu, Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man. Rezerve: Târnovanu, L. Popescu, Strata, Ghiță, M. Ilie, Eissat, Corbu, Cicâldău, Cîrjan, R. Ilie, Moruțan, Coman