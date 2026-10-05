Sport

UEFA salvează România! Noul regulament din Liga Națiunilor ne poate scăpa de retrogradare

Noul regulament emis de UEFA o poate salva pe România, în cazul în care jucătorii lui Gică Hagi vor termina pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor
Mihnea Ștefan
05.10.2026 | 22:20
UEFA salveaza Romania Noul regulament din Liga Natiunilor ne poate scapa de retrogradare
SPECIAL FANATIK
Noul regulament UEFA salvează România de la retrogradare Foto: colaj Fanatik
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Formatul ediției 2026-2027 a Ligii Națiunilor a fost modificat. Dacă o națională termină pe ultimul loc în Liga B, cum ar putea fi cazul României, nu va retrograda direct în Liga C, cum se întâmpla în anii trecuți.

România nu va retrograda direct din Liga Națiunilor dacă termină pe ultimul loc în grupă

România a început dezastruos Liga Națiunilor. A fost învinsă categoric în primele trei meciuri: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Seria este cu atât mai neagră pentru Gică Hagi (61 ani), care e a devenit primul selecționer din istorie care pierde primele trei jocuri. Cu 0 puncte în Grupa 4 din Liga B, „tricolorii” au de recuperat 4 puncte față de următoarea clasată, Polonia, cu trei etape înainte de finalul campaniei.

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Clasamentul în grupa României, cu 3 meciuri rămase

1. Suedia – 7 puncte în 3 meciuri
2. Bosnia – 5 puncte în 3 meciuri
3. Polonia – 4 puncte în 3 meciuri
4. România – 0 puncte în 3 meciuri

Până la această ediție, clasarea pe ultimul loc însemna retrogradarea directă în Liga C. Scenariu pe care România l-a mai trăit în 2022, sub comanda lui Edi Iordănescu, care avea să califice echipa la EURO 2024. Atunci, inclusiv membrii din conducerea Federației nu știau că prima reprezentativă a picat în Liga Națiunilor.

Însă, de la această ediție, UEFA a modificat regulamentul. Mai exact, dacă România termină pe ultimul loc în Grupa 4 din Liga B nu va retrograda direct în Liga C. Va disputa un meci de baraj, în dublă manșă, programat în martie 2027.

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Cine va fi adversara României în posibilul baraj de retrogradare din Liga Națiunilor

În cazul unui posibil baraj, România se va duela cu una dintre echipele care termină pe locul doi în Liga C. Momentan, cu trei etape rămase până la final, naționalele care ocupă poziția secundă în cele patru grupe din Liga C sunt Albania, Cipru, Moldova și Estonia. Însă, în această ecuație pot intra și Armenia, Insulele Feroe, Belarus sau Luxemburg.

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Sub comanda lui Mircea Lucescu, contra echipelor din Liga C în Liga Națiunilor, România a obținut victorii pe linie. „Il Luce” a învins Kosovo, 3-0 de două ori (o dată pe teren și altă dată la „masa verde”), Lituania, 3-1 și 2-1, Cipru, 3-0 și 4-1.

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Aceasta nu este singura schimbare pregătită de UEFA pentru Liga Națiunilor. Pentru ediția 2028-2029, forul condus de Aleksander Ceferin dorește să fie doar două ligi în competiție, prima cu 18 naționale, iar a doua cu 19. Barajul de menținere/promovare este doar o tranziție pentru a stabili viitorul format.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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