Se schimbă Champions League! UEFA vine cu două modificări importante în noul sezon

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UEFA continuă să modifice regulamentul competițiilor europene. Începând cu faza ligii din sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor, Europa League și Conference League, forul continental a confirmat două schimbări importante. Prima vizează regulile privind suspendările pentru cumul de cartonașe galbene, iar a doua le oferă spectatorilor o informație pe care până acum nu o puteau vedea în timpul meciurilor.

Veste bună pentru fotbaliști! UEFA schimbă regula cartonașelor galbene înaintea noului sezon

Prima modificare se referă la pragul suspendărilor. Conform publicației spaniole Mundo Deportivo, din momentul începerii fazei ligii, un jucător va fi suspendat după acumularea a patru cartonașe galbene, nu după trei, cum prevedea regulamentul anterior. După această primă suspendare, următoarele vor veni la fiecare două avertismente suplimentare, adică la șase, opt și așa mai departe.

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rămâne în vigoare vechiul sistem, cu suspendare după trei cartonașe galbene. Totodată, UEFA a păstrat regula conform căreia toate cartonașele galbene și eventualele suspendări acumulate înaintea fazei ligii se șterg după încheierea play-off-ului, astfel încât echipele să înceapă faza principală fără sancțiuni.

Ce presupune, de fapt, noul regulament UEFA cu privire la timpul afișat pe stadioane

A doua noutate privește afișajul de pe stadioane. a confirmat că, începând din acest sezon, tabelele de marcaj vor putea afișa cronometrul în timpul minutelor de prelungire. Până acum, în majoritatea arenelor utilizate în competițiile europene, ceasul se oprea la minutul 90, fără a indica timpul scurs din prelungiri.

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Prin această modificare, fanii prezenți pe stadion vor putea urmări în timp real desfășurarea minutelor suplimentare, exact cum se întâmplă deja în multe campionate interne. UEFA consideră că măsura crește transparența și îi ajută atât pe spectatori, cât și pe participanții la meci să urmărească mai ușor timpul rămas până la fluierul final.