Sport

UEFA, schimbări uriașe după o gafă comisă de Istvan Kovacs în Champions League, contra Barcelonei. Spaniolii fac scandal: „Maghiarul a greșit!”

O decizie controversată luată în sezonul trecut de Istvan Kovacs a revenit în prim-plan. UEFA ar fi dat o directivă care confirmă faptul că arbitrul român a comis o mare eroare.
Bogdan Mariș
01.08.2026 | 21:03
UEFA schimbari uriase dupa o gafa comisa de Istvan Kovacs in Champions League contra Barcelonei Spaniolii fac scandal Maghiarul a gresit
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Spaniolii au „explodat” după ce UEFA a confirmat că Istvan Kovacs (41 de ani) a luat decizia greșită în meciul Barcelona - Atletico Madrid 0-2. FOTO: Hepta
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În aprilie, Barcelona a făcut o plângere la UEFA după meciul cu Atletico Madrid din Champions League (0-2), arbitrat de Istvan Kovacs (41 de ani). Catalanii au acuzat faptul că arbitrul român nu a acordat un penalty după ce Marc Pubill a atins mingea cu mâna în propriul careu. Conform presei din Spania, UEFA a trimis recent o directivă, în care a reamintit arbitrilor că în astfel de cazuri ar trebui să se acorde o lovitură de la 11 metri.

Spaniolii au „explodat” după ce UEFA a confirmat că Istvan Kovacs a luat decizia greșită în meciul Barcelona – Atletico Madrid 0-2

În minutul 54 al partidei dintre Barcelona și Atletico Madrid, într-un moment în care echipa lui Diego Simeone evolua în superioritate numerică și conducea cu 1-0, portarul Juan Musso i-a pasat mingea în careu lui Marc Pubill pentru a executa un aut de poartă. Fundașul a atins mingea cu mâna înainte de a face acest lucru, iar catalanii au solicitat o lovitură de la 11 metri, însă Istvan Kovacs nu a acordat penalty-ul.

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Atletico s-a impus cu 2-0, iar după meci Barcelona a depus o plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs. Conform Mundo Deportivo, UEFA a trimis recent o directivă în care a transmis arbitrilor că în astfel de cazuri ar trebui să se acorde penalty, iar publicația catalană a revenit la decizia lui Istvan Kovacs, pe care l-a numit „arbitru maghiar”.

„Directiva nu a adresat direct greșeala comisă în meciul de pe Camp Nou de către arbitrul de centru, maghiarul Istvan Kovacs, și nici inacțiunea sistemului VAR, coordonat de germanul Christian Dingert, însă a atras atenția că această prevedere a regulamentului nu este și nu trebuie să fie supusă interpretării: se acordă lovitură de pedeapsă”, au notat aceștia.

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Istvan Kovacs, „ignorat” de UEFA după meciul Barcelona – Atletico

Meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid a fost ultimul pe care Istvan Kovacs l-a arbitrat în sezonul precedent din UEFA Champions League. După ce a condus finala din 2025, „centralul” român a fost ignorat de forul european la cele 4 meciuri din semifinale și la ultimul act dintre PSG și Arsenal, câștigat de francezi după executarea loviturilor de departajare.

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Finala de la Budapesta a fost arbitrată de germanul Daniel Siebert. Următoarele meciuri internaționale arbitrate de Istvan Kovacs au fost la Cupa Mondială din această vară, însă nici FIFA nu a mizat pe acesta la duelurile majore. Kovacs a condus doar două meciuri, ambele în faza grupelor: Tunisia – Japonia 0-4 și Iordania – Argentina 1-3.

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