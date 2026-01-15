„UEFAantasticul” de la FCSB este în doliu! Tatăl său a încetat din viață

ADVERTISEMENT

Dorin Goian trece prin momente foarte dificile. Fostul fotbalist al lui FCSB și-a schimbat fotografia de profil de pe Facebook cu una de doliu, iar fratele său, Lucian, a postat un mesaj emoționant în care anunță trecerea în neființă a tatălui său.

Dorin Goian este în doliu! Tatăl său a murit

Dorin Goian, în vârstă de 45 de ani, și-a pierdut și cel de-al doilea părinte. Fostul fotbalist de la FCSB este în doliu după ce tatăl său, Vasile Goian, fost militar, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Deși el nu a transmis niciun mesaj clar, ci doar și-a schimbat fotografia de profil de pe social media în una de doliu, fratele său a făcut tristul anunț.

ADVERTISEMENT

Lucian Goian, unul dintre cei șase frați pe care Dorin Goian îi are, a transmis un mesaj emoționat pe Facebook: „Drum lin, tata! Să îi dai o îmbățisare mamei din partea noastra. Ai lăsat un mare gol în inimile noastre. Dar îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Numai tu știi cât ai tras pentru ca nouă să nu ne lipsească nimic. Mulțumim pentru educația pe care ne-ai dat-o și pentru că ne-ai iubit necondiționat. Vom încerca și de acum înainte să te facem să fii mândru de noi, cum ai fost mereu. Te vom iubi mereu!”, a scris Lucian Goian pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Goian a avut o carieră impresionantă în fotbal

De-a lungul carierei sale, el a jucat cele mai multe meciuri pentru FCSB, pe atunci numită Steaua București. În străinătate, el a jucat în Serie A, pentru Palermo, în campionatul din Scoția, pentru Rangers, dar și în Grecia, la Asteras Tripoli.

ADVERTISEMENT

Pentru echipa națională, Dorin Goian a strâns 69 de selecții și a marcat de cinci ori, fiind un fundaș central extrem de puternic în jocul aerian. Dintre cei șase frați ai săi, trei au avut, la rândul lor, legătură cu fotbalul.

Lucian Goian, cel care a anunțat tristul eveniment din familia lor, a jucat pentru Dinamo, Astra Giurgiu și CFR Cluj. Liviu Goian a evoluat la FC Bacău și Debrecen, în timp ce Gigi Goian a jucat pentru Foresta Suceava.