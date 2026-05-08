UEFAntasticii revin pe teren! Steaua – Rapid, meci de gală după 20 de ani de la sfertul UEFA. Video

Iubitorii fotbalului din România nu vor uita sfertul de finală din Cupa UEFA 2005–2006 dintre Steaua și Rapid. La acel moment, cele două formații s-au duelat pentru un loc în semifinalele competiției, marcând o premieră pentru fotbalul românesc: două echipe din SuperLigă luptau pentru calificarea în fazele superioare ale unei competiții continentale. La 20 de ani distanță, acea confruntare memorabilă va reveni în prim-plan.

Steaua – Rapid, meci de gală după 20 de ani de la sfertul UEFA

În „dubla” românească din sferturile Cupei UEFA, nicio echipă nu a reușit să se desprindă pe tabela de scor. Turul s-a terminat cu scorul de 1-1, iar doar o săptămână mai târziu, pe 6 aprilie, returul s-a încheiat din nou la egalitate, scor 0-0. Steaua a trecut mai departe în competiție datorită regulii golului marcat în deplasare,

La 20 de ani distanță, generațiile din 2006 se vor întâlni din nou într-un meci aniversar. Partida va avea loc pe 28 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf. Sorin Paraschiv și Vasile Maftei, reprezentanții echipelor Steaua și Rapid, au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Muzeul Fotbalului din București, că pe băncile tehnice se vor afla doi dintre cei mai titrați antrenori români: Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu.

Ce jucători vor veni de la Rapid

În conferința de presă, Vasile Maftei a dezvăluit faptul că toți jucătorii giuleștenilor din 2006 au confirmat prezența pe Arcul de Triumf, inclusiv frații Karamian. Fostul internațional e mândru de faptul că îi vor avea alături pe Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu, cei doi antrenând în prezent în afara țării.

„Dacă ne aducem aminte, atunci eram angrenați și în lupta pentru titlu, nu participam doar în cupele europene. Ne băteam mereu cu Steaua la câștigarea campionatului, exista o rivalitate și o presiune enormă. Toată lumea își dorea să câștige derby-urile cu Steaua, iar la ei era la fel. Dădeam totul pe teren, dar la finalul meciului ne strângeam mâna și rămâneam prieteni.

Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu sunt doi dintre cei mai mari antrenori din fotbalul românesc. Ne bucurăm că îi avem alături și că au acceptat invitația de a participa la acest eveniment. Fără ei, nu cred că am fi reușit. Ei sunt artizanii acestei performanțe istorice. Totodată, a existat și o rivalitate între ei.

La noi, toată lumea a confirmat prezența, întreg lotul care a făcut parte din acea dublă. Au confirmat și frații Karamian. Vom vedea cine va fi apt, pentru că trebuie să și putem juca. Fizic, vor fi toți prezenți, însă rămâne de văzut cine va putea evolua la momentul respectiv”, a declarat Vasile Maftei.

Sorin Paraschiv așteaptă cât mai multă lume în tribune

Sorin Paraschiv a amintit că, în 2006, , iar duelurile directe nu aveau niciodată o favorită certă. Fostul căpitan din Ghencea speră ca pe stadion să fie prezent cât mai multă lume. În spirit de glumă, Paraschiv a transmis că există în continuare o rivalitate între Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, în contextul în care cei doi își împărțeau trofeele pe vremea când antrenau echipe din România.

„Sperăm să vină cât mai multă lume! Vreau să punctez ceva: la vremea aceea existau două generații foarte bune. Eram noi și Rapid. Erau doi antrenori foarte mari, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, astfel că diferențele din teren nu erau foarte mari. Atunci nu a câștigat nimeni: a fost 1-1 pe Giulești și 0-0 pe fostul „23 August”. Nu existau favorite la acea vreme, de aceea meciurile erau atât de tari. A fost una dintre cele mai mari confruntări din istoria fotbalului românesc, două echipe întâlnindu-se în sferturile de finală.

Așteptăm un public cât mai numeros pe Stadionul Arcul de Triumf. Oamenii sunt nostalgici, ne opresc pe stradă și își amintesc de acele momente. Atunci au fost rezultate foarte bune, iar atât noi, cât și Rapid, jucam cu porțile închise. Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu aveau o rivalitate aparte: unul câștiga o Cupă, celălalt un campionat. Sunt doi antrenori care au făcut performanță!”, a conchis Sorin Paraschiv.

