UEFAntasticul întors din drum de Dinu Gheorghe: “Dacă n-ar fi insistat, eu n-aş mai fi fost la Rapid! A crezut în mine”. Exclusiv

Dinu Gheorghe s-a stins din viaţă la vârsta de 68 de ani. , în condiţiile în care cu o zi înainte nu avea nimic şi .

UEFAntasticul întors din drum de Dinu Gheorghe: “M-a ajutat într-un moment important”

Dinu “Vamă” a fost preşedinte în Giuleşti la cea mai mare performanţă europeană din istoria clubului, sfertul UEFAntastic cu Steaua din 2006. Ionuţ Rada a fost parte din acea echipă şi spune că îi datorează multe oficialului.

Fostul jucător al giuleştenilor a aflat din FANATIK de dispariţia lui Dinu Gheorghe, spunând că dacă nu insista preşedintele pentru revenirea lui la Rapid, el nu ar fi făcut parte din echipa fantastică din 2006:

“Nu ştiam, de la dumneavoastră aflu. Dumnezeu să-l odihnească în pace. O veste tristă, a fost un om foarte important în perioada în care evoluam pentru Rapid Bucureşti.

“Dacă el nu ar fi insistat nu aş mai fi fost la Rapid”

În acel an UEFAntastic a fost unul dintre artizanii succesului. Am colaborat foarte bine, m-a ajutat într-un moment important, mai ales când veneam după o accidentare. Nu am cuvinte.

Ştiu relaţia pe care o avea atunci cu Răzvan Lucescu, funcţiona foarte bine. L-a ajutat foarte mult pe Răzvan, l-a susţinut în toate deciziile. Experienţa vastă l-a ajutat în foarte multe situaţii.

Unele dintre situaţii le-am povestit şi în cartea mea, “Vreau să joc”, dar dacă el nu ar fi insistat nu aş mai fi fost la Rapid. A fost un om care a crezut în mine, a insistat şi m-am bucurat de acest lucru.

Îl păstrez în amintiri ca pe un om care a avut o influenţă pozitivă atât asupra mea, cât şi a echipei din vremea aceea. Îmi pare atât de rău şi toate gândurile merg către familie şi pentru prietenii apropiaţi”, a povestit Rada pentru FANATIK.

În 2006, Rapid şi Steaua au jucat în sferturile de finală din Cupa UEFA. Mai departe s-au calificat roş-albaştrii după o dublă manşă de infarct, decisă de golul marcat în deplasare: 1-1 în Giuleşti şi 0-0 pe stadionu Lia Manoliu.

68 de ani avea Dinu Gheorghe

19 ani au trecut de la duelul din sferturile Cupei UEFA dintre Steaua şi Rapid