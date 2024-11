Uimitoarea poveste a americanului care a lăsat Hollywoodul pentru București. Inspirat de Jerry Seinfeld, fascinat de Florin Călinescu: ”O legendă a comediei”

James Longshore, actorul american stabilit în București, care spune că și-a trăit visul american aici, pentru că România i-a adus tot ceea ce visa pe când era student în Los Angeles, a publicat recent cartea Stage Fright, la Editura Creator.

Volumul plin de umor abordează cu un strop de ironie și cu replici inteligente viața de actor în România, frica de a vorbi pe scenă, dar și particularitățile culturii românești, văzute prin ochii unui american.

Actorul, născut și crescut în Manhattan, New York, este primul american care a jucat în limba română într-un serial de televiziune autohton – Tanti Florica, unde a împărțit platoul de filmări cu legendarul Florin Călinescu.

Printre producțiile unde poate fi văzut se numără serialul Camera 609, care poate fi urmărit pe Netflix, sau în show-ul TV Poveste de familie, ce poate fi vizionat pe Antena Play. Totodată, actorul a realizat voice-over pentru mult lăudatul documentar realizat de Tudor Giurgiu, Nasty, disponibil pe HBO Max.

A jucat în numeroase filme alături de actori de talie mondială, nominalizați la Oscar, precum Vanessa Kirby în The World to Come sau John Malkovich în filmul care va fi lansat în curând, The Yellow Tie, ce spune povestea faimosului compozitor român Sergiu Celibidache.

Filmele la care a lucrat în România au fost proiectate și au câștigat premii la festivale prestigioase precum Berlinale, Biennale (Festivalul de Film de la Veneția), Cannes și San Sebastian, printre multe altele.

Iată ce a declarat, pentru FANATIK, James Longshore, actorul american, despre cum s-a acomodat în România și cum a reușit să învețe limba. Acesta spune că inițial învățase mai multe înjurături în limba română.

James Longshore: “Mă simt incomplet dacă nu joc live”

Ce te-a inspirat să scrii „Stage Fright” și să te concentrezi pe povestea unui actor care trece la stand-up comedy?

Cartea s-a născut din spectacolul meu de stand-up despre viața ca străin în România, „An American in Bucharest”. Am fost impulsionat să dezvolt acest spectacol pentru că, deși există oportunități excelente de filme în limba engleză aici, teatrul nu este la fel de accesibil, fiind exclusiv în limba română. Să performez pe scenă este ceva ce am în sânge. Mă simt incomplet dacă nu joc live.

Am fost inspirat de ceea ce a făcut Jerry Seinfeld cu sitcomul său „Seinfeld”, unde a creat povești inspirate din observațiile sale comice despre societate. Am construit o narațiune în jurul observațiilor mele pline de umor despre viața în România – un fel de „Seinfeld” în România.

În „Stage Fright”, obiectivul protagonistului, Chris Fisherman, este să împărtășească, cu un public național, dragostea sa pentru România și ideea că românii nu apreciază pe deplin frumusețea țării lor. Rezistența și ridiculizarea venite din partea juraților unui show de televiziune oferă opoziția perfectă pentru atingerea acestui obiectiv.

În plus, există multe cărți despre străini în țări occidentale precum Franța, Italia sau Spania, dar niciuna despre România contemporană. Am vrut să fiu primul.

James Longshore a jucat în Tati Florica cu Florin Călinescu: “Locuiam în România de doar un an și nu învățasem prea mult limba româna – mai mult înjurături. Călinescu este faimos pentru că nu respectă scenariul”

Ai fost primul actor american care a jucat în limba română într-un serial TV local, Tanti Florica, . Cum a fost această experiență și cum te-ai pregătit pentru rolul în română?

Un vis devenit realitate. Întotdeauna mi-am dorit să joc într-un sitcom cu public live, ca actorii din Seinfeld sau Friends, dar nu am avut șansa în Hollywood. S-a întâmplat totuși în România. A fost wow! Complet neașteptat.

Pregătirea a fost o provocare. Locuiam în România de doar un an și nu învățasem prea mult limba româna – mai mult înjurături. O prietenă actriță româncă m-a ajutat să traduc textul pentru a înțelege ce spun. Apoi, am adăugat inflexiuni emoționale, pentru că emoția este universală. După aceea, am memorat replicile și emoțiile împreună.

Din fericire, am lucrat alături de o legendă a comediei, Florin Călinescu. E amuzant, Călinescu este faimos pentru că nu respectă scenariul, dar, pentru că nu aș fi înțeles ce spune dacă nu era în script, a trebuit să se abțină de la improvizații.

Cu toate acestea, am reușit să improvizăm câteva momente, iar uneori greșelile mele de pronunție făceau replicile mai amuzante decât gluma în sine.

„Stage Fright” explorează în mod comic provocările stand-up-ului. Cât de mult din poveste este inspirat din experiențele tale în industria divertismentului?

Nu am mai văzut o carte care să exploreze viața interioară a unui comediant de stand-up. De ce spun glumele? Ce îi inspiră? Cum se simte din perspectiva comediantului în timp ce performează?

Fiind un artist care a trăit pe scenă, sunt într-o poziție unică să exprim această viață interioară cititorului. Știu cum se simte. În mod natural, m-am inspirat din experiențele mele pentru a comunica ceea ce simte comediantul și pentru a crea situații care să-mi permită să explorez viața interioară a protagonistului.

Uneori, am inclus conversații reale pe care le-am avut sau lucruri pe care oamenii mi le-au spus. Dar le-am transpus în poveste prin intermediul personajelor fictive, în situații diferite de realitate. Cred că orice scriitor face asta pentru a găsi adevărul în ceea ce scrie.

Ai lucrat cu actori de renume mondial precum Vanessa Kirby în The World to Come și John Malkovich în The Yellow Tie. Cum ți-au influențat aceștia cariera și meșteșugul artistic?

Mi-au oferit cu siguranță mai multă încredere, mai ales după scena cu Vanessa Kirby, când mi-a spus că am fost „genial”!

Cel mai mult, însă, a fost o fereastră către felul lor de a lucra, din care pot învăța și încorpora în propriul meu proces. De asemenea, este placut să vezi că nu ești atât de diferit doar pentru că ei sunt vedete mari, iar tu nu.

Amândoi suntem doar actori care își practică meșteșugul, încercând să miște publicul, să susțină povestea și să ofere cea mai bună interpretare. Ne bazăm unul pe celălalt pentru a atinge acest obiectiv. Pentru un moment scurt, dar strălucitor, ești la același nivel cu ei, împărtășind același scop.

Ai facut voice over pentru documentarul lui Tudor Giurgiu, Nasty. Ce te-a atras la acest proiect și ce provocări unice ți-a adus?

James Longshore: “Tatăl meu era un mare fan al tenisului. Când m-am mutat prima dată în România, mi-a spus: „De acolo e Năstase! Noi îi ziceam Nasty””

Ceea ce m-a atras cel mai mult la acest proiect a fost faptul că tatăl meu era un mare fan al tenisului. Când m-am mutat prima dată în România, mi-a spus: „De acolo e Năstase! Noi îi ziceam Nasty.” . Din păcate, tata a murit cu câteva luni înainte să înregistrez partea mea. Participarea la Nasty funcționează ca un fel de omagiu pentru el. Mi-aș fi dorit să trăiască să vadă acest documentar.

Mi-au plăcut provocările pregătirii pentru înregistrare. Am petrecut ore în șir urmărind meciurile de la US Open din anii ’70 și imitând comentatorii sportivi ai perioadei. Cel mai interesant a fost să observ cum comentatorii americani își băteau joc de români și de comunism, cu remarci de genul „Năstase spune: Dați-ne premiul în bancnote de un dolar și le vom împărți prin București.” Era ușor rasist, dar Năstase era foarte amuzant în acele meciuri. Nu accepta insulte de la nimeni!

Deși eu nu eram încă născut, cred că tata s-ar putea să fi asistat la unele dintre acele meciuri, jucate în New York, orașul său natal.

Ca actor american care lucrează în România, cum găsești industria locală de film comparativ cu Hollywood și ce oportunități ți-a oferit România?

James Longshore: “În România, multe dintre filme sunt realizate cu scopul de a câștiga premii la festivaluri europene. În Hollywood, filmele sunt create cu speranța de a deveni un mare succes la public”

Foarte diferită. Pregătirea este diferită, motiv pentru care am început programul meu Acting in English American în 2012, pentru a ajuta actorii români să fie mai competitivi pentru roluri în producții internaționale.

În România, multe dintre filme sunt realizate cu scopul de a câștiga premii la festivaluri europene. În Hollywood, filmele sunt create cu speranța de a deveni un mare succes la public, iar festivalurile sunt mai mult un instrument de promovare pentru atenția presei.

Este mult mai dificil să-ți câștigi existența și să te susții ca talent creativ aici, pentru că nu există agenți sau sindicate care să reprezinte talentele românești, ceea ce creează condiții de muncă dificile pentru actorii români în producțiile internaționale. Aceștia nu sunt plătiți la fel de bine ca actorii străini, deși îndeplinesc aceleași sarcini.

Totuși, la Hollywood, mă confrunt cu o concurență mult mai mare pentru filmele și serialele de prestigiu, fiind mai greu să accesez aceste proiecte. Sunt recunoscător pentru oportunitățile care mi-au venit în România. Așa cum se spune în engleză, you win some, you lose some.

“Ca cinefil, insist să văd filmele la cinema. Îmi place să mă pierd în întuneric, în lumea filmului, fără notificări de telefon sau posibilitatea de a pune pauză”

Proiectele tale au fost prezentate și premiate la festivaluri de top, precum Berlinale, Bienala de la Veneția, Cannes și San Sebastian. Ce impact au avut aceste experiențe asupra carierei tale?

Impactul a fost mai degrabă asupra dezvoltării mele personale decât asupra carierei. Am avut ocazia să vizitez locuri pe care mi-am dorit mereu să le văd. Am întâlnit cinefili din toată lumea. Am văzut filme obscure din diferite țări, care, cel mai probabil, nu vor ajunge niciodată la cinematografele din apropierea mea sau pe platformele de streaming.

Ca cinefil, insist să văd filmele la cinema. Nu mă bucur la fel de mult de ele acasă. Îmi place să mă pierd în întuneric, în lumea filmului, fără notificări de telefon sau posibilitatea de a pune pauză.

Am întâlnit multe persoane celebre pe care le admir, cum ar fi Ilie Năstase, de exemplu. La fel ca oricine altcineva, sunt mereu puțin emoționat înainte de a întâlni o persoană faimoasă, precum Vanessa Kirby sau Năstase. Îmi spun: „Nu fii anxios. Ai avantajul. Ai repetat această conversație toată ziua, iar ei nu!”

James Longshore: “Protagonistul următorului meu roman, „Say Goodbye to Hollywood”, este un regizor american care vine în România să facă un film și se îndrăgostește de București”

Locuiești în prezent în București. Cum te inspiră viața de aici în proiectele tale creative, inclusiv în scris?

Protagonistul următorului meu roman, „Say Goodbye to Hollywood”, este un regizor american care vine în România să facă un film și se îndrăgostește de București, de arhitectură și de cultură. Petrec mult timp plimbându-mă prin București, admirând istoria. Nu am văzut niciodată un oraș cu atât de multă artă și expresie neîngrădită oriunde te uiți, și încerc să surprind asta în carte.

Îmi plac în special plăcile comemorative care marchează unde au locuit și creat personalități românești remarcabile. Locuiesc chiar lângă casa lui Tudor Arghezi, de exemplu. Mi-ar plăcea să am o placă precum a lui într-o zi. Îmi pot imagina: „În această casă, James Longshore a locuit și a creat Stage Fright.” Este echivalentul românesc al unei stele pe Walk of Fame din Hollywood.

Îmi place să plasez povești în România pentru că locuiesc aici, iar țara este plină de inspirație. Mi-ar plăcea să filmez „The Dirt Is Cursed”, care este filmul fictiv pe care regizorul îl realizează în „Say Goodbye to Hollywood”. Acțiunea din The Dirt Is Cursed se petrece tot în România. Piața joacă un rol important în poveste, iar piața este unul dintre lucrurile mele preferate la viața din România.

“A face stand-up este o încercare curajoasă”

Stage Fright explorează vulnerabilitatea interpretării pe scenă. De ce crezi că stand-up comedy este testul suprem pentru un interpret?

Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare bună. Iată răspunsul meu. A face stand-up este o încercare curajoasă.

Ca actor, ai replici deja scrise și aprobate, ai colegi care joacă alături de tine, un regizor care să te ghideze și să te asigure, și toți împărtășiți un scop comun: să spuneți o poveste satisfăcătoare. Ai un sistem de sprijin. Publicul este pasiv și nu îl recunoști direct. Actorii se pot concentra unul pe celălalt pentru a depăși teama de scenă. Te poți pierde în rolul pe care îl joci.

Ca stand-up comedian, rolul pe care îl joci este chiar propria persoană. Ești complet singur pe scenă, rostind materialul, adesea netestat. Publicul, un grup de străini, face parte din spectacol, validându-te prin râs – sau poate nu. Este greu să nu te simți judecat, principala cauză a temerii de scenă. Am încercat să transmit această stare cititorului în timp ce scriam cartea.

Chiar și ca interpret muzical, ai instrumentiști care te susțin. A face stand-up este cea mai vulnerabilă situație posibilă, iar vulnerabilitatea este cea mai bună calitate pe care o poate avea un erou într-o poveste. Face ca publicul să vrea să țină cu el, pentru că toți știm cum se simte asta.

Stage Fright, scrisă de James Longshore, prezentă la târgurile de carte din România. La ce alte proiecte mai lucrează actorul american?

Dincolo de Stage Fright, ce ne poți spune despre proiectele tale viitoare?

În prezent, sunt concentrat pe a aduce cartea mea, Stage Fright, in atenția publicului. Voi susține o prezentare la targul de carte Gaudeamus luna viitoare, pe 7 decembrie la ora 19:00, la standul editurii Creator, unde voi performa si o versiune scurtă a rutinei mele de stand-up comedy. În martie, voi aduce cartea și spectacolul meu la Teatrul Geo Saizescu din Râmnicu Vâlcea.

Am prezentat deja cartea în Brașov și sper să o duc și în alte orașe din România. Cred că povestea unui scriitor american care merge într-un turneu de carte prin România ar fi o carte amuzantă și interesantă în sine.

Sper să lansez următorul meu roman, „Say Goodbye to Hollywood”, la sfârșitul primăverii sau începutul verii. Este povestea lui Jeff Rhoades și Jackie Soare. Jeff este un regizor „canceled” de la Hollywood care vine în România să facă un film de revenire, The Dirt Is Cursed. El o alege pe Jackie pentru rolul principal.

Jackie este o tânără româncă cu visuri de a deveni o actriță faimoasă la Hollywood, dar este ținta presei locale din cauza statutului ei de bogătașă. Când cei doi sunt implicați într-un accident neașteptat, secrete întunecate din trecutul lor ies la iveală, punând în pericol posibilitatea de a finaliza filmul. Vor reuși să iasă din bucluc și să termine filmul?

Scrisul acestei povești a fost foarte distractiv până acum și sunt entuziasmat să ajungă în mâinile cititorilor. De asemenea, mă veți putea vedea din nou pe micul ecran anul viitor, dar asta este tot ce pot spune momentan.