„Uitat” pe banca de rezerve la Cipru – România 2-2, tricolorul a răbufnit la interviu: „Vă dau cuvântul meu”

Alexandru Mitriță (30 de ani) a cedat nervos la finalul partidei . Fotbalistul oltean a fost rezervă neutilizată în partida de la Nicosia.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mitriță, nervos după Cipru – România 2-2: „Vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic”

Alex Mitriță n-a jucat nicio secundă în Cipru – România 2-2, meci care a compromis definitiv șansele „tricolorilor” de a ajunge direct la Campionatul Mondial din 2026. , la Zhejiang FC, acolo unde a marcat 7 goluri și a dat 4 pase decisive în doar 9 meciuri.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu nu l-a considerat suficient de bun pentru partida de la Nicosia. Fosta vedetă a Craiovei a jucat doar 16 minute în amicalul cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de România.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci greu, știam că ne așteaptă o echipă foarte bună, dar trebuie să mergem cu capul înainte și să ne gândim la următorul meci.

Da, mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am citit că s-a scris că am ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

ADVERTISEMENT

Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect”, a declarat Alexandru Mitriță, după Cipru – România 2-2.