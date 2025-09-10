Sport

„Uitat” pe banca de rezerve la Cipru – România 2-2, tricolorul a răbufnit la interviu: „Vă dau cuvântul meu”

Alex Mitriță a jucat doar un sfert de oră în „dubla” naționalei cu Canada și Cipru și a răbufnit la finalul partidei din preliminariile lui WC 2026
Cristian Măciucă
10.09.2025 | 09:45
Uitat pe banca de rezerve la Cipru Romania 22 tricolorul a rabufnit la interviu Va dau cuvantul meu
ULTIMA ORĂ
Alex Mitriță a cedat nervos după Cipru - România 2-2: „Mitriță e de vină mereu!” FOTO: sportpictures.eu

Alexandru Mitriță (30 de ani) a cedat nervos la finalul partidei Cipru – România 2-2. Fotbalistul oltean a fost rezervă neutilizată în partida de la Nicosia.

ADVERTISEMENT

Alexandru Mitriță, nervos după Cipru – România 2-2: „Vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic”

Alex Mitriță n-a jucat nicio secundă în Cipru – România 2-2, meci care a compromis definitiv șansele „tricolorilor” de a ajunge direct la Campionatul Mondial din 2026. „Piticul” face senzație în China, la Zhejiang FC, acolo unde a marcat 7 goluri și a dat 4 pase decisive în doar 9 meciuri.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu nu l-a considerat suficient de bun pentru partida de la Nicosia. Fosta vedetă a Craiovei a jucat doar 16 minute în amicalul cu Canada, pierdut la scor de neprezentare de România.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci greu, știam că ne așteaptă o echipă foarte bună, dar trebuie să mergem cu capul înainte și să ne gândim la următorul meci.

Da, mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am citit că s-a scris că am ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină. 

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect”, a declarat Alexandru Mitriță, după Cipru – România 2-2.

  • 23 de selecții și 4 goluri are Alexandru Mitriță la prima reprezentativă a României
Marius Niculae a debutat la echipa naţională cu numărul 6! Motivul acestei alegeri:...
Fanatik
Marius Niculae a debutat la echipa naţională cu numărul 6! Motivul acestei alegeri: “Eram cel mai mic şi am luat ce mi-a rămas”
Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham în ianuarie! O altă echipă din...
Fanatik
Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham în ianuarie! O altă echipă din Premier League îl vrea pe român
“Bine măcar că au apucat să vadă prețul la pâine!” Moldova luată peste...
Fanatik
“Bine măcar că au apucat să vadă prețul la pâine!” Moldova luată peste picior după ce a încasat 11 goluri în Norvegia. Doi români propuși să preia naționala de peste Prut
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1 l-a DEMOLAT pe Lucescu: 'Antrenor expirat, pensionar senil,...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1 l-a DEMOLAT pe Lucescu: 'Antrenor expirat, pensionar senil, naționala e în putrefacție! Cere-te la schimbare, spune-le că ești bătrân și accidentat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!