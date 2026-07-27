Sport

Uitat pe banca Rapidului, un jucător a refuzat o ofertă amețitoare. Motivul pentru care a preferat să rămână în Giulești

Unul dintre jucătorii de rezervă de la Rapid a avut o ofertă interesantă din străinătate, însă a nu i-a dat curs. Care este adevăratul motiv din spatele deciziei.
Traian Terzian
27.07.2026 | 14:32
Uitat pe banca Rapidului un jucator a refuzat o oferta ametitoare Motivul pentru care a preferat sa ramana in Giulesti
ULTIMA ORĂ
Ce ofertă a refuzat un jucător de rezervă de la Rapid. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Revenit la Rapid după ce în ultimele șase luni a fost împrumutat la Petrolul, Cristian Ignat (23 de ani) ar fi putut prinde în această vară un contract afară. Fundașul central a hotărât, însă, să refuze oferta și să lupte pentru un loc de titular în Giulești.

Ofertă refuzată de jucătorul Rapidului

În ciuda faptului că pe banca tehnică a ”alb-vișiniilor” a venit Daniel Pancu, Cristi Ignat tot nu a reușit să-și facă loc în primul ”11”. Apărătorul a fost doar rezervă în victoria chinuită cu Sepsi OSK, scor 1-0, din prima etapă a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Sub contract cu Rapid până în vara lui 2028, fotbalistul a avut șansa de a prinde un transfer nesperat în străinătate. Rușii de la Krylya Sovetov Samara s-au interesat de serviciile sale și chiar au făcut o ofertă concretă.

Giuleștenii ar fi primit o sumă în jurul a 500.000 de euro, iar Ignat ar fi avut un salariu mult mai mare decât în Giulești. El urma să primească 30.000 de euro pe lună, față de 10.000 de euro cât are acum la Rapid.

ADVERTISEMENT
Trei drone doborâte în trei zile. Cât a cheltuit Armata României
Digi24.ro
Trei drone doborâte în trei zile. Cât a cheltuit Armata României

Conform gsp.ro, în ciuda ofertei extrem de atrăgătoare, fundașul central a răspuns negativ pentru că nu vrea să fie atât de departe de casă. Cristi Ignat consideră că nu a venit vremea să alerge după bani și preferă să se lupte pentru titularizare, lucru care i-ar putea aduce un transfer într-un campionat mai bun al Europei, dar și convocarea la echipa națională.

ADVERTISEMENT
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată...
Digisport.ro
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”

A fost aproape de o accidentare îngrozitoare

La începutul anului 2025, Cristian Ignat a avut o mare cumpănă. În timpul unui antrenament, fundașul rapidist a căzut direct în cap de la 1,5 metri după un duel cu coechipierul său Alexandru Dobre.

ADVERTISEMENT

Jucătorul și-a pierdut memoria pe moment și a fost transportat de urgență la spital. Din fericire, s-a dovedit a nu fi nimic grav, a scăpat doar cu o comoție ușoară și a putut reveni în lotul giuleștenilor.

Cine este Cristian Ignat

Fundașul central s-a născut la Chișinău, dar a hotărât să joace pentru România. El a ajuns la academia Rapidului în vara lui 2019 și de atunci a urcat pas cu pas. Doi ani mai târziu a fost împrumutat la Unirea Constanța, dar a revenit după mai puțin de o lună în Giulești.

ADVERTISEMENT

A jucat foarte puțin, iar în sezonul 2023-2024 a fost cedat pentru un an la CS Mioveni. S-a întors și a început să joace mai mult, dar o accidentare la umăr l-a făcut să absenteze o perioadă destul de lungă.

La începutul anului 2026, giuleștenii au decis să-l împrumute la Petrolul. A jucat șapte meciuri în tricoul ”lupilor galbeni”, marcând și un gol în victoria cu Oțelul Galați, din ultima etapă a play-out-ului SuperLigii.

Kylian Mbappe a luat prin surprindere pe toată lumea! Cum a comunicat cu...
Fanatik
Kylian Mbappe a luat prin surprindere pe toată lumea! Cum a comunicat cu fanii după Cupa Mondială 2026
Ce încasări are soția lui Cristi Manea din afacerea sa. Irina este una...
Fanatik
Ce încasări are soția lui Cristi Manea din afacerea sa. Irina este una dintre cele mai urmărite influencerițe
Anderson Ceara, ironizat după ce a ratat transferul la FCSB: „Dacă îşi făceau...
Fanatik
Anderson Ceara, ironizat după ce a ratat transferul la FCSB: „Dacă îşi făceau echipă de futsal aveau nevoie de el!”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Victor Becali nu îl va ierta niciodată: 'Nu există pentru mine! Am ales...
iamsport.ro
Victor Becali nu îl va ierta niciodată: 'Nu există pentru mine! Am ales greșit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!