Uitat pe banca Rapidului, un jucător a refuzat o ofertă amețitoare. Motivul pentru care a preferat să rămână în Giulești

ADVERTISEMENT

Revenit la Rapid după ce în ultimele șase luni a fost împrumutat la Petrolul, Cristian Ignat (23 de ani) ar fi putut prinde în această vară un contract afară. Fundașul central a hotărât, însă, să refuze oferta și să lupte pentru un loc de titular în Giulești.

Ofertă refuzată de jucătorul Rapidului

În ciuda faptului că pe banca tehnică a ”alb-vișiniilor” a venit Daniel Pancu, Cristi Ignat tot nu a reușit să-și facă loc în primul ”11”. Apărătorul a fost , din prima etapă a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Sub contract cu Rapid până în vara lui 2028, fotbalistul a avut șansa de a prinde un transfer nesperat în străinătate. Rușii de la Krylya Sovetov Samara s-au interesat de serviciile sale și chiar au făcut o ofertă concretă.

Giuleștenii ar fi primit o sumă în jurul a 500.000 de euro, iar Ignat ar fi avut un salariu mult mai mare decât în Giulești. El urma să primească 30.000 de euro pe lună, față de 10.000 de euro cât are acum la Rapid.

ADVERTISEMENT

Conform , în ciuda ofertei extrem de atrăgătoare, fundașul central a răspuns negativ pentru că nu vrea să fie atât de departe de casă. Cristi Ignat consideră că nu a venit vremea să alerge după bani și preferă să se lupte pentru titularizare, lucru care i-ar putea aduce un transfer într-un campionat mai bun al Europei, dar și convocarea la echipa națională.

ADVERTISEMENT

A fost aproape de o accidentare îngrozitoare

La începutul anului 2025, Cristian Ignat a avut o mare cumpănă. În timpul unui antrenament, fundașul rapidist după un duel cu coechipierul său Alexandru Dobre.

ADVERTISEMENT

Jucătorul și-a pierdut memoria pe moment și a fost transportat de urgență la spital. Din fericire, s-a dovedit a nu fi nimic grav, a scăpat doar cu o comoție ușoară și a putut reveni în lotul giuleștenilor.

Cine este Cristian Ignat

Fundașul central s-a născut la Chișinău, dar a hotărât să joace pentru România. El a ajuns la academia Rapidului în vara lui 2019 și de atunci a urcat pas cu pas. Doi ani mai târziu a fost împrumutat la Unirea Constanța, dar a revenit după mai puțin de o lună în Giulești.

ADVERTISEMENT

A jucat foarte puțin, iar în sezonul 2023-2024 a fost cedat pentru un an la CS Mioveni. S-a întors și a început să joace mai mult, dar o accidentare la umăr l-a făcut să absenteze o perioadă destul de lungă.

La începutul anului 2026, giuleștenii au decis să-l împrumute la Petrolul. A jucat șapte meciuri în tricoul ”lupilor galbeni”, marcând și un gol în victoria cu Oțelul Galați, din ultima etapă a play-out-ului SuperLigii.