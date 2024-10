“Uitaţi ce a făcut Iohannis. Este o ruşine ca preşedinte!”. Ana Birchall dezvăluie motivele care au determinat-o să candideze pentru preşedinţia României

Ana Birchall, candidată independentă la Președinția României, a fost invitata lui Mihai Tatulici, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K. Birchall consideră că România are nevoie mai mult ca niciodată de un candidat independent la Cotroceni.

Ana Birchall, care candidează ca independentă la alegerile prezidențiale din noiembrie, a fost invitata lui Mihai Tatulici, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, unde a explicat motivele pentru care s-a lansat în cursa prezidențială.

În opinia Anei Birchall, are la ora actuală mai mult ca niciodată de un președinte care să fie independent de , de grupurile de interese din diverse partide sau alte grupuri de interese, spune ea. Actualul președinte, Klaus Iohannis, a „vândut ideea de stabilitate”, spune Birchall.

„Uitați ce a făcut Iohannis, vinde stabilitatea, ideea de stabilitate, dar matematica e foarte simplă. În zece ani de mandat a avut nouă guverne, nouă premieră, nouă sau câți miniștri s-au mai perindat. Asta nu înseamnă stabilitate, asta nu înseamnă dezvoltare. Deci din punctul meu de vedere, mai mult decât oricând România are nevoie să aibă un președinte care nu are nimic altceva de făcut decât să promoveze interesele românilor și ale României”, a spus fostul ministru al Justiției.

„Să iei tu politica externă, să o sechestrezi”

Ana Birchall a continuat spunând că Klaus Iohannis, ca președinte, este o dezamăgire. „Domnul Iohannis este o dezamăgire ca președinte, să iei tu politica externă, să o sechestrezi, să o iei pe persoană fizică, doar să-și cauți tu un loc de muncă, nu este deloc în regulă”, a declarat ea.

Ana Birchall a spus și de ce a luat decizia de a candida la cursa pentru Cotroceni, spunând că și-a pregătit serios această candidatură și a vorbit cu oameni care i-au spus că „este neapărat necesar să fie un fruntea României un om ca tine”.

„Am unul din cele mai serioase și profesioniste CV-uri”

„O să vă atace din toate părțile”, a atenționat-o Mihai Tatulici. „Vi se pare că n-am fost atacată până acum, atacuri dintre cele mai mizerabile, aceleași fake-news le vedem și acuma? Cu ce să mă atace pe mine? Am unul din cele mai serioase și profesioniste CV-uri”, a replicat Birchall.

Totodată, candidata independentă la prezidențiale a făcut un apel în direct la toți românii întrebându-i dacă este momentul ca în România educația și cartea și diplomele „pe bune” să fie respectate și apreciate.

„Doamne ferește, aveți o problemă de sănătate, eu personal nu m-aș duce și nu m-aș da pe mâinile unui medic care nu a învățat carte. Exact așa e și România. Dacă noi contiuăm așa cu această corupție organizată care căpușează și sufocă această țară. Cea mai mare temere a oamenilor? Siguranța zilei de mâine, economic și social. Noi trebuie să clădim încrederea oamenilor în instituțiile statului, că ele funcționează”, a spus Ana Birchall.

„Pierdem șanse după șanse”

Tot despre decizia de a candida la președinție, Ana Birchall a spus că vrea ca România să fie condusă de un președinte care are ceva de spus peste granițe, ca jucător internațional, care să ia decizii și nu să i se comunice decizii.

„Este o candidatură pe care eu o pregătesc de anul trecut. Pentru că eu, în toată cariera mea, deci din 2003 când am venit acasă cu familie, am intrat în echipa Ministerului de Externe, care a dus România în NATO și în Uniunea Europeană. Și mă mândresc că am făcut parte din echipa care a văzut pentru prima data steagul României înălțându-se, ca membru NATO. Am știut atunci că țara mea o să fie sigură și o să meargă pe un drum de dezvoltare ireversibil.

Că noi pierdem șanse după șanse m-a adus și pe mine anul trecut să spun ‘nu se mai poate’ , vreau ca țara mea să nu mai piardă șanse de a juca internațional, pentru că eu îmi doresc un președinte care să fie la masa deciziilor, nu căruia să i se comunice deciziile”, a explicat Ana Birchall.

„Nu mai vreau ca românii să plece din țară”

Un alt motiv care a determinat-o să candideze la Cotroceni a fost fluxul de români care continuă să părăseaască țara, în căutarea unui trai mai bun. Dar nu numai, spune ea, pentru că oamenii sunt dezamăgiți și nu mai văd un viitor pentru ei și pentru copiii lor aici, de aceea, arată Birchall, această situație trebuie să se schimbe.

„Deci ce m-a determinat pe mine, dacă ar fi să rezum, în primul rând nu mai vreau ca românii să plece din țară pentru că nu au încredere că aici se pot realiza. Acum avem acest flux de români care pleacă din țară, nu neapărat pentru un salariu mai bun, ci pentru că ei nu mai au încredere să-și vadă un viitor aici, pentru ei și pentru copii lor.

Pentru că este România capturată, nu numai de dictatura non valorilor, dar de corupție organizată, politica furtului, jaf cu dedicație la toate achizițiile publice, politica aranjamentelor, impostură, incompetență, asta se întâmplă cu România în acest moment”, a mai spus Ana Birchall.

