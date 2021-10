Uitaţi de Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi! Jurgen Klopp, vrăjit după Watford – Liverpool 0-5: “E cel mai bun în acest moment”

Liverpool nu a avut milă de Watford, pe care a învins-o clar, scor 5-0, în . Mohamed Salah s-a numărat printre cei mai buni jucători ai meciului, cu o pasă decisivă şi un gol superb.

La finalul meciului, Jurgen Klopp a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mohamed Salah, despre care a spus că este mai bun decât Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi, cel puţin în acest moment.

Jurgen Klopp, vrăjit de Mohamed Salah după Watford – Liverpool 0-5

“Pasa lui Salah de la primul gol a fost incredibilă, iar golul marcat de el a fost cu adevărat special. Cine este mai bun ca el? Nu putem vorbi despre ceea ce au reuşit Messi sau Ronaldo pentru fotbalul mondial şi cum au dominat, dar el este cel mai bun în acest moment.

A fost un meci bun. După pauza internaţională este greu să găseşti din nou ritmul, mai ales după ce fotbaliştii joacă în diferite sisteme. Băteţii au jucat bine azi, cu toate că au avut o singură sesiune de antrenament împreună.

Watford a avut idei, dar noi nu am lăsat-o să joace. Am înscris două goluri spectaculoase, am arătat atitudine, energie şi caracter”, a declarat Jurgen Klopp.

Gary Lineker l-a comparat pe Salah cu Meesi

În minutul 54, a reuşit un gol de kinogramă, după ce a fost, la un moment dat, înconjurat de trei adversari. Egipteanul a reuşit să iasă din încercuire şi l-a învins pe Ben Foster cu un şut plasat.

Faza l-a impresionat pe Gary Lineker, care l-a comparat imediat pe Mohamed Salah cu Lionel Messi. “Vai, vai. Mo (n.r. Mohamed Salah) s-a transformat în Messi”, a fost reacţia fostului internaţional englez pe Twitter.

Ce a spus Mohamed Salah după Watford – Liverpool 0-5

“Nu am vrut să începem aşa cum s-a întâmplat la meciul cu Manchester City, aşa că am vorbit în vestiar să pornim bine în meci.

Toate golurile sunt foarte importante, dar Bobby (n.r. Robert Firmino) a făcut o treabă foarte bună şi a înscris o triplă, aşa că îl felicităm. Şi Mane a înscris un gol frumos.

Golul din meciul trecut (n.r. cu Manchester City) poate a fost mai frumos. Chiar nu ştiu pe care l-aş alege. Eram în careu, încercam să găsesc pe cineva sau chiar să marchez eu.

Mereu dau 100% ca să-mi ajut echipa. Am încredere în acest moment şi încerc să-mi ajut echipa ca să obţinem cât mai multe puncte”, a spus Mohamed Salah.