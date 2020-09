Uitaţi de Năstase – patru case… Novak Djokovic are şase! Fotografii spectaculoase

Novak Djokovic este un superstar mondial, iar notorietatea lui a crescut şi mai tare când a fost descalificat de la US Open, după ce a lovit neintenţionat un arbitru de linie cu o minge.

Sârbul este jucătorul de tenis cu cele mai mari încasări din istoria ATP. 143.916.560 de dolari a câştigat numai din premii. 4.695.541 de dolari a încasat numai în 2020.

Iar averea şi-a investit-o în proprietăţi imobiliare. Djokovic are locuințe scumpe şi foarte scumpe în Monaco, Miami, New York, Belgrad şi Marbella.

Două apartamente la New York

De câte ori joacă la US Open, Novak Djokovic poate să locuiască într-unul dintre cele două apartamente pe care şi le-a cumpărat în New York.

Preţul pentru cele două case a fost unul destul de piperat, estimat la aproximativ 9 milioane de euro. Amândouă se află în aceeaşi clădire, în cartierul Soho, la adresa 565 Broome.

Imobilul se află la mai puţin de 20 de kilometri de complexul de la Flushing Meadows, în care se desfăşoară US Open, şi pune la dispoziţia rezidenţilor toate facilităţile de care au nevoie: piscină (inclusiv pe acoperiş), sală de forţă ultramodernă, centru spa, bibliotecă şi parcare automată.

Unele dintre apartamentele din acest complex beneficiază chiar şi de piscină proprie, pe lângă terasele spaţioase.

Monaco e acasă

Conform site-ului personal, reşedinţa oficială a lui Nole este la Monte Carlo. Ca mulţi alţi sportivi de performanţă, sârbul a ales Principatul Monaco în special pentru reducerile de taxe.

Dar şi stilul de viaţă este unul pe placul numărului 1 mondial ATP. Casa lui este situată într-o zonă exclusivistă din Monte Carlo, cu vedere directă spre Mediterană. Foarte multe detalii nu se cunosc, pentru că Djokovic a preferat să rămână discret.

„Prima dată când am ajuns la Monte Carlo aveam 17 ani şi jucam în calificări, dar după aceea am petrecut mai mult timp, pentru că antrenorul meu locuia acolo. Am lucrat cu el un an, acolo era baza de antrenament, dar, la vremea respectivă locuiam încă în Serbia.

Îmi place Monte Carlo din multe motive, dar cel mai important, am propria casă acolo şi mă pot concentra pe tenis. Pur şi simplu îmi place. Şi în acest punct al vieţii mele, asta e un asptect foarte important“, declara sârbul.

Miami, oaza de linişte

Casa departe de casă pentru Djokovic este la Miami. Un apartament superb, cotat la 6 milioane de euro, cu trei dormitoare, pentru el, soţia Jelena şi cei doi copii.

Situat în North Beach, apartamentul este unul dintre cele 70 din disponibile în Eighty Seven Park, într-o clădire de sticlă ce se ridică deasupra copacilor.

Balconul care înconjoară întreaga casă şi ferestrele înalte oferă o privelişte senzaţională în toate direcţiile, oraş, port, ocean sau plajă. Uşor de presupus, nu lipseşte nimic, mai ales când vine vorba de serviciile puse la dispoziţie rezidenţilor.

„M-a atras nivelul de neegalat al serviciilor, accesul exclusiv spre parc şi vederile panoramice asupra uscatului şi a oceanului. Îmi oferă mie şi familiei mele stilul de viaţă perfect“, mărturisea campionul sârb.

Belgradul de baştină şi Marbella de izolare

Djokovic nu putea uita de unde a plecat, aşa că deţine o proprietate şi în Belgrad. Jumătate de milion de euro se scrie că ar fi costat, are trei dormitoare şi tot ce îi trebuie. Nu lipseşte nici piscina. Familia Djokovic revine des în Belgrad în perioadele de vară.

Pandemia la prins pe Nole în Spania, la Marbella. Acolo, sârbul are o vilă superbă, în stil marocan, cu nouă dormitoare, cameră de jocuri, spa, saună şi tot ce vă poate trece prin cap.

Iar ca o casă să fie demnă de liderul mondial din tenis, pe proprietate se găseşte şi un teren de tenis cu iarbă. Nole poate juca oricând un set cu fraţii săi, Marko şi Djordje, despre care se spune că ar locui în apropiere.