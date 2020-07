Uite cât de frumoasă este soția lui Dan Negru! Imagini rare cu partenera de viață a Regelui Audiențelor. Ce meserie are aceasta

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Pe lângă prețurile din Mamaia și cozile de pe A2, spuneți-o și pe asta când vorbiți despre litoral: 412 km era litoralul românesc in vremea României Mari după Unirea de la 1918. De la Bugazu ( azi in Ucraina) până la Ecrina ( azi in Bulgaria). Azi mai avem 245 km. Nimeni, nicio vorba. Niciodată. Suntem mielușei. Politically correct. #resemnați #capulînpământ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT