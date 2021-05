Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, dar știi cum arată fetița lor? În vârstă de zece ani, Diana a venit pe lume în primăvara anului 2011, iar cei trei formează o familie frumoasă și fericită.

Cei doi au luat în calcul și posibilitatea de a avea și un al treilea copil, însă actorul a declarat, la un moment dat, că niciodată „nu e momentul”. În plus, amândoi sunt destul de ocupați cu carierele în televiziune.

În plus, Răzvan Fodor ar vrea ca el și soția lui să se vaccineze mai întâi, pentru că o sarcină poate fi riscantă în cazul în care Irina se îmbolnăvește de COVID-19.

Uite cum arată acum fetița Irinei și a lui Răzvan Fodor. Ce spune actorul despre al doilea copil

Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți din 2010, iar în martie 2011 a venit pe lume fiica lor, Diana, cu care se mândresc pe rețelele de socializare. Micuța a cresut destul de mult și s-a schimbat, având deja vârsta de 10 ani.

Deși părinții ei sunt mai tot timpul ocupați, întotdeauna găsesc o soluție pentru a petrece momente de neuitat alături de unicul lor copil. Iată cât de mult a crescut Diana!

Întrebat dacă el și soția se gândesc la un al doilea copil, Răzvan Fodor nu exclude această posibilitate, doar că nu vor să se întâmple chiar acum, dat fiind contextul pandemiei de coronavirus.

„Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva.

De un an mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare”, a declarat Răzvan Fodor pentru VIVA, în urmă cu câteva luni.

Amândoi sunt ocupați cu viața profesională. În timp ce Răzvan Fodor prezintă emisiunea „Burlacul” și este ator în serialul „Adela”, soția lui îi ține locul Ginei Pistol la „Chefi la Cuțite”, după ce blondina și-a luat concediu de maternitate, fiind însărcinată la momentul filmărilor.

Răzvan Fodor, despre căsnicia cu soția lui

„Cred că cea mai prețioasă lecție pe care am învățat-o a fost că bărbatul perfect și femeia perfectă există. Am ascultat o mulțime de interviuri date de persoane cunoscute de la noi din țară și din străinătate în care se afirmă că nu ar exista femeia sau bărbatul perfect și nu i-aș contrazice, dar, din punctul meu de vedere, există atunci când dai de el sau de ea. Dar pentru acel moment, pentru acea întâlnire tu trebuie să fii pregătit!

Dacă de-a lungul vieții nu te-ai antrenat în sensul acesta, nu știi ce să ceri de la o femeie sau de la un bărbat, nu știi ce calități ai vrea de la omul de lângă tine, așa se întâmplă ca după doi-trei ani de relație să ajungi într-un moment de răscruce, să îți dai seama că nu te potrivești cu acea persoană. Acela este momentul în care oamenii sunt decepționați și pot rămâne cu impresia că nu există pereche perfectă. Ba da, există!”, a mai spus Răzvan Fodor, potrivit sursei citate anterior.