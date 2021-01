Uite cum arăta Fuego în tinerețe! Îndrăgitul artist avea un stil total diferit față de astăzi

În așteptarea noilor provocări pe care anul 2021 i le va scoate în cale, Paul Surugiu Fuego s-a oprit preț de o clipă în loc pentru a privi înapoi, la tânărul care făcea timid primi pași pe scenă și visa cu ochii deschiși la o carieră pe măsura talentului său.

Cum calmul unui ardelean sadea nu prea face casă bună cu genul pop-rock pe care îl aborda în acele vremuri, viața l-a ghidat pe un drum total diferit, dar nu e loc de regrete. Cei peste 25 de ani de activitate și sălile pline ochi cu spectatori care cântă alături de el fiecare vers și îl aplaudă frenetic dovedesc cu vârf și îndesat că „vremea n-a trecut fără rost” .

„Între timp am evoluat, am schimbat genul muzical, am trecut prin etape și am reușit să-mi îndeplinesc visele. Nu râdeți prea tare, eram totuși un copil! Glumesc, pentru că de-ar fi să dau timpul înapoi, aș porni pe-același parcurs”, le-a mărturisit îndrăgitul artist fanilor săi, într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Cum arăta Fuego în tinerețe. Artistul își amintește cu emoție primii pași pe scenă

„E tare frumos să privești înapoi, fără nostalgie și să vezi că vremea n-a trecut fără rost! Mie îmi place să-mi aduc aminte și chiar dacă nu trăiesc din amintiri, ele fac parte din întregul meu!

N-aș putea șterge cu buretele perioade, mai bune sau mai puțin bune! Sunt cum sunt azi datorită fiecărei lecții pe care am învățat-o, fiecărui om care m-a ajutat sau m-a dezamăgit!

În fine, iată câteva ipostaze cu mine de la începutul anilor 90. Eram la liceu, cântam în zona Ardealului mai mult și abordam un alt gen, un pop-rock mai modern, încercând cumva să-mi găsesc drumul.

Dacă e ceva să fi rămas intact de atunci, este dragostea de a fi în fața oamenilor și bucuria mea de-a cânta!

Între timp am evoluat, am schimbat genul muzical, am trecut prin etape și am reușit să-mi îndeplinesc visele.

Nu râdeți prea tare, eram totuși un copil! Glumesc, pentru că de-ar fi să dau timpul înapoi, aș porni pe-același parcurs! Vă iubesc!”, a scris Paul Surugiu Fuego pe contul său de Facebook.