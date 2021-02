Uite cum arăta Oana Zăvoranu la 17 ani. Ce le transmite diva vedetelor cu prea multe operații

Oana Zăvoranu le-a arătat fanilor de pe Instagram cum arăta la 17 ani. Vedeta a distribuit o fotografie însoțită de un mesaj, în stilul caracteristic, pentru vedetele cu prea multe operații estetice.

Oana Zăvoranu arată foarte bine și în momentul de față, dar imaginea din adolescență prezintă o tânără frumușică și în pas cu moda. Vedeta era îmbrăcată într-un costum verde, accesorizat cu un medalion și cercei supradimensionați.

Ea a ținut să le trasmită și un mesaj femeilor care sunt transformate de operații estetice. A menționat că frumusețea adevărată o ai din naștere.

„Când ești frumos, ești frumos din naștere! La fel și rasa, o ai din naștere, nu o cumperi. Ați auzit gloabelor care nu vă mai recunosc nici mamele voastre?!”, a scris bruneta alături de imaginea respectivă.

Când vine vorba de operații estetice, Oana Zăvoranu susține că este complet naturală. Ea a recunoscut că și-a pus silicoane și le-a scos de mai multe ori. Ea ar fi renunțat definitiv la implanturile mamare în 2017.

Întrebată de fani pe Instagram dacă are operații, răspunsul a fost unul prompt: „nu am operații estetice decât la sâni… Acum am scos silicoanele de tot. În rest, niciodată nu m-am operat în altă parte a corpului sau a feței.

„Ați auzit, urâtelor operate de 857 de ori și care aveți tupeul să ziceți că nu sunteți operate? Noroc cu pozele mai vechi!”, nu a putut să se abțină să nu adauge aceasta.

Totuși, sunt persoane care o contrazic pe Querida. Nicoleta Dragne, una dintre fostele ispite de la „Insula Iubirii”, a scos la iveală declarații ale unui medic estetician care ar fi operat-o pe fosta parteneră de viață a lui Pepe.

„Pentru cei care nu știu, I-am făcut Oanei intervenții și la nivelul feței. A venit să îmi spună că nu e mulțumită de nimic și să îi fac ceva. I-am pus fire în obraz, un lifting cu fire, astfel că obrazul nu i-a mai căzut de la nopțile nedormite și de la alimentația haotică”, ar fi spus doctorul, potrivit SpyNews.

