Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB

Luni, 1 decembrie, FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte (28 de ani). Ujpest, fosta echipă a lusitanului, a rupt tăcerea și a transmis ce se va întâmpla cu fotbalistul
Cristian Măciucă
03.12.2025 | 13:46
Ujpest anunt oficial Ultimele detalii despre Andre Duarte transferat la FCSB
Ujpest a făcut lumină în cazul transferului lui Andre Duarte la FCSB. Ce se întâmplă cu fundașul portughez. FOTO: hepta.ro
Andre Duarte (28 de ani) este primul transfer al iernii la FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitatea mutarea. Lusitanul a semnat din postura de jucător liber cu campioana României. Totuși, fosta echipă a fundașului, Ujpest, nu este de acord cu decizia lui Duarte.

Ujpest vrea să ia măsuri împotriva lui Andre Duarte, noul transfer de la FCSB

Înainte să semneze cu FCSB, Andre Duarte a postat pe internet un mesaj prin care și-a luat la revedere de la Ujpest, formație la care a fost legitimat în ultimul an și jumătate. La scurt timp, stoperul a fost prezentat oficial la FCSB, ceea ce i-a înfuriat pe reprezentanții clubului maghiar. Ujpest vrea să îl dea în judecată pe Duarte, pe motiv că s-ar fi despărțit ilegal de echipa din Ungaria.

„Referitor la ştirile apărute zilele trecute, Ujpest FC confirmă că Andre Duarte şi-a reziliat contractul de muncă cu efect imediat. În consecinţă, raportul său de muncă a încetat.

Clubul a acţionat legal pe toată durata raportului de muncă, în cadrul contractului de muncă semnat de ambele părţi, astfel că plecarea sa este ilegală. După comunicarea plecării ilegale, Ujpest FC l-a contactat imediat pe jucător pentru a soluţiona situaţia, însă Andre Duarte a refuzat complet acest lucru.

Jucătorul a produs pagube materiale semnificative prin acţiunile sale ilegale detaliate mai sus, iar clubul va iniţia imediat procedurile legale necesare pentru recuperarea acestora”, se arată în anunțul oficial al clubului Ujpest.

Ce riscă FCSB după ce l-a semnat pe Andre Duarte

Andre Duarte s-a despărțit unilateral de Ujpest. Fundașul central portughez ar fi avut un conflict cu staff-ul tehnic și de aceea a ajuns la echipa a doua. Lusitanul n-a stat pe gânduri și a semnat cu FCSB, pentru care va putea juca din ianuarie 2026. Deși maghiarii vor despăgubiri inclusiv de la campioana României, roș-albaștrii nu riscă nimic după acest transfer.

„Duarte a semnat liber de contract. A reziliat acum câteva zile. Să formulăm corect. S-a despărțit de cei de la Ujpest, denunțând contractul unilateral.

Am văzut că au apărut informații la colegii noștri de la iamsport.ro, Remus Răureanu a dat știrea, că cei de la Ujpest cer 1,7 milioane de euro, pe care FCSB să îi plătească în solidar cu jucătorul. Dar din ce știu eu, FCSB nu e implicată cu nimic. În contractul semnat cu Duarte, Duarte răspunde de despărțirea de Ujpest. El a denunțat unilateral contractul pentru că a fost trimis la echipa a doua.

Iar el are în contract foarte clar că nu poate fi trimis nici măcar să se antreneze cu echipa a doua. Și restanțe și că l-a trimis la echipa a doua, deci l-a denunțat unilateral. FCSB nu riscă nimic în acest contract semnat cu Duarte, iar Duarte nu ar risca nimic cu Ujpest pentru că avea în contract să se antreneze doar la prima echipa”, a transmis jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
