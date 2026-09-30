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Îi este aproape de 26 de ani lui Jurgen Klopp, dar puțini oameni știu cine este și cum arată soția sa. Femeia a trecut printr-o schimbare majoră și mulți au rămas șocați. Iată cum a fost surprinsă, de fapt, aceasta.

Tranformare uluitoare pentru partenera lui Jurgen Klopp

Jurgen Klopp (59 ani) și-a asumat întreaga vină după ce , pe teren propriu, scor 0-1, în Liga Națiunilor. Tehnicianul imediat ce presa l-a pus la zid pentru eșec. Selecționerul a punctat faptul că astfel de momente sunt inevitabile, deși un egal ar fi fost ideal.

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Cu toate acestea, dezamăgirea este cuvântul cu care trebuie să trăiască acum. Partida de fotbal nu a fost singura care a reușit să atragă atenția, ci și partenera de viață a cunoscutului antrenor. Ulla Sandrock (52 ani) îi este alături din anul 2000. Cinci ani mai târziu cei doi au decis să ajungă la altar, povestea lor de dragoste fiind una de lungă durată.

Femeia îl susține necondiționat în carieră, dovadă că nu a lipsit de la ultimul meci al acestuia. A fost prezentă pe stadion și toată lumea a rămas șocată de transformarea vizibilă prin care a trecut în ultima perioadă. Are chipul îmbătrânit și plin de riduri, imaginea neașteptată fiind realizată de fotoreporterul tabloidului german Bild.

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Schimbarea demonstrează că anii și-au pus serios amprenta asupra ei. Mai mult, soția selecționerului german se pare că se consumă destul de mult cu cariera tumultuoasă a bărbatului. Ea a fost în spatele lui Jurgen Klopp de la bun început, fiindu-i aproape în perioada în care avea contract cu diferite echipe de fotbal.

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Ce meserie are soția lui Jurgen Klopp

Soția lui Jurgen Klopp are un profil profesional destul de diferit de cel al soțului. Înainte de a-l cunoaște pe tehnician a lucrat ca ospătăriță, meserie pe care o avea și când l-a întâlnit pe antrenor. Ulla Sandrock a fost o perioadă destul de lungă profesoară și asistentă socială. A lucrat în mai multe regiuni de pe glob, inclusiv zone defavorizate.

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A fost în Nairobi, Kenya, unde a predat la o școală germană și s-a implicat în activități cu copiii. „În Nairobi am avut mână liberă în educație. În Mainz am lucrat pentru prima dată ca profesoară la o școală specială, dar am observat imediat: «Nu mă mai pot împrieteni cu metodele vechi». Totul are anumite reguli de urmat. Asta mă scoate din minți.

Sunt ca soțul meu. Noi, «Kloppos», avem nevoie de libertățile noastre pentru a ne realiza potențialul”, a declarat femeia pentru revista germană Der Spiegel în 2008, relatează . În momentul de față, este scriitoare de cărți pentru copii. Printre titlurile care îi poartă semnătura se numără Tom und der Zauberfußball („Tom și fotbalul magic”).

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De asemenea, are și o continuare la acest volum, acțiunea fiind plasată în Africa. Cartea se numește „Tom și fotbalul magic în Africa”. În plus, este cunoscută și pentru activitățile caritabile. Partenera lui Jurgen Klopp preferă să stea departe de presă și de rețelele de socializare. Ambii parteneri de viață au copii din căsniciile anterioare.