Sport

Cine este și cum arată soția lui Jurgen Klopp. Îi este alături de 26 de ani și a trecut printr-o schimbare majoră

Partenera lui Jurgen Klopp a uimit pe toată lumea cu apariția sa, pe stadion, la meciul dintre Germania și Grecia, scor 0-1. Transformarea este vizibilă.
Alexa Serdan
30.09.2026 | 17:30
Cine este si cum arata sotia lui Jurgen Klopp Ii este alaturi de 26 de ani si a trecut printro schimbare majora
Ce meserie are soția lui Jurgen Klopp. Sursa foto: Mirror
ADVERTISEMENT

Îi este aproape de 26 de ani lui Jurgen Klopp, dar puțini oameni știu cine este și cum arată soția sa. Femeia a trecut printr-o schimbare majoră și mulți au rămas șocați. Iată cum a fost surprinsă, de fapt, aceasta.

Tranformare uluitoare pentru partenera lui Jurgen Klopp

Jurgen Klopp (59 ani) și-a asumat întreaga vină după ce echipa națională a Germaniei a fost învinsă de Grecia, pe teren propriu, scor 0-1, în Liga Națiunilor. Tehnicianul a avut o reacție fermă imediat ce presa l-a pus la zid pentru eșec. Selecționerul a punctat faptul că astfel de momente sunt inevitabile, deși un egal ar fi fost ideal.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, dezamăgirea este cuvântul cu care trebuie să trăiască acum. Partida de fotbal nu a fost singura care a reușit să atragă atenția, ci și partenera de viață a cunoscutului antrenor. Ulla Sandrock (52 ani) îi este alături din anul 2000. Cinci ani mai târziu cei doi au decis să ajungă la altar, povestea lor de dragoste fiind una de lungă durată.

Femeia îl susține necondiționat în carieră, dovadă că nu a lipsit de la ultimul meci al acestuia. A fost prezentă pe stadion și toată lumea a rămas șocată de transformarea vizibilă prin care a trecut în ultima perioadă. Are chipul îmbătrânit și plin de riduri, imaginea neașteptată fiind realizată de fotoreporterul tabloidului german Bild.

ADVERTISEMENT
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a...
Digi24.ro
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR

Schimbarea demonstrează că anii și-au pus serios amprenta asupra ei. Mai mult, soția selecționerului german se pare că se consumă destul de mult cu cariera tumultuoasă a bărbatului. Ea a fost în spatele lui Jurgen Klopp de la bun început, fiindu-i aproape în perioada în care avea contract cu diferite echipe de fotbal.

ADVERTISEMENT
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore...
Digisport.ro
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei

Ce meserie are soția lui Jurgen Klopp

Soția lui Jurgen Klopp are un profil profesional destul de diferit de cel al soțului. Înainte de a-l cunoaște pe tehnician a lucrat ca ospătăriță, meserie pe care o avea și când l-a întâlnit pe antrenor. Ulla Sandrock a fost o perioadă destul de lungă profesoară și asistentă socială. A lucrat în mai multe regiuni de pe glob, inclusiv zone defavorizate.

ADVERTISEMENT

A fost în Nairobi, Kenya, unde a predat la o școală germană și s-a implicat în activități cu copiii. „În Nairobi am avut mână liberă în educație. În Mainz am lucrat pentru prima dată ca profesoară la o școală specială, dar am observat imediat: «Nu mă mai pot împrieteni cu metodele vechi». Totul are anumite reguli de urmat. Asta mă scoate din minți.

Sunt ca soțul meu. Noi, «Kloppos», avem nevoie de libertățile noastre pentru a ne realiza potențialul”, a declarat femeia pentru revista germană Der Spiegel în 2008, relatează The Guardian. În momentul de față, este scriitoare de cărți pentru copii. Printre titlurile care îi poartă semnătura se numără Tom und der Zauberfußball („Tom și fotbalul magic”).

ADVERTISEMENT

De asemenea, are și o continuare la acest volum, acțiunea fiind plasată în Africa. Cartea se numește „Tom și fotbalul magic în Africa”. În plus, este cunoscută și pentru activitățile caritabile. Partenera lui Jurgen Klopp preferă să stea departe de presă și de rețelele de socializare. Ambii parteneri de viață au copii din căsniciile anterioare.

Jucătorul din lotul României, monitorizat din Serie A şi Bundesliga: „Kopic spunea că...
Fanatik
Jucătorul din lotul României, monitorizat din Serie A şi Bundesliga: „Kopic spunea că este cel mai bun!”
Legenda Stelei, premoniție după ce Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB: „Nu poate!”
Fanatik
Legenda Stelei, premoniție după ce Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB: „Nu poate!”
Noi pierderi importante pentru CFR Cluj. Anunțul făcut de Marius Șumudică: „Clubul îi...
Fanatik
Noi pierderi importante pentru CFR Cluj. Anunțul făcut de Marius Șumudică: „Clubul îi va vinde în iarnă!”
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Hagi renunță la tricolorul cu 47 de selecții la echipa națională
iamsport.ro
Hagi renunță la tricolorul cu 47 de selecții la echipa națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!