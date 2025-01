Ultima achiziție a soților Ioana și Ilie Năstase. Toate detaliile despre vila din în care s-a mutat fostul număr 1 ATP: ”E spațioasă, cum ne-am dorit noi”

După mai multe contradicții privind noua lor locuință, Ioana și Ilie Năstase s-au mutat în urmă cu câteva luni în casă nouă, ai căror proprietari au și devenit, de altfel. Înainte de a face acest pas, soția fostului tenisman își dorea să achiziționeze vila în care au stat cu chirie, care nu a fost însă pe placul partenerului său.

De s-au mutat Ioana și Ilie Năstase în Otopeni

În exclusivitate pentru FANATIK, Ioana oferă amănunte despre cum arată casa visurilor comune ale celor doi.

„Ne-am cumpărat casă în Otopeni. E așa cum ne-am dorit noi, una spațioasă, cu patru dormitoare, living. Are curte, dar nu prea mare. Am achiziționat-o acum câteva luni, ne-a plăcut amândurora. Casa lui Ilie era la vânzare încă de când ne-am cunoscut noi. Știam că nu puteam rămâne prea mult acolo. Am vrut să o cumpăr pe cea în care am stat cu chirie, tot în Otopeni, dar lui Ilie nu-i plăcea, așa că în final am găsit ceva pe placul nostru”, ne-a spus Ioana Năstase.

Cei doi alți mai au în plan și o altă achiziție, mai precis un teren pe care să-și ridice o altă casă, , unde Ioana obișnuiește să se reculeagă.

„Caut de ceva vreme să ne luăm teren în Piatra Neamț, lângă mănăstire. De acolo e tatăl meu. Chiar am găsit ceva, urmează să achiziționăm. Bunicii stăteau la 8 kilometri distanță. Mergeam la ei, bunica era cu biserica și mă lua cu ea”, a completat partenera de viață a lui Ilie Năstase.

Cum trece peste certurile cu Nasty. Ioana: ”Nu e ușor să trăiești cu Ilie”

Altfel, Ioana ne-a vorbit și despre cu trece peste certurile cu Ilie Năstase despre care . Ea a menționat că-n ultimul an nu s-a pus vreodată problema divorțului.

„Sunt un om echilibrat și-l las în pace să vorbească. Ușor nu e să trăiești cu Ilie. Dar trebuie să fii o persoană puternică. Eu încerc, mă odihnesc, mănânc cât mai sănătos să-mi iau energia. Eu în general nu am răbufnit, am încercat mereu să aplanez. Nu am fost un om certăreț.

Da, Ilie e foarte gelos. L-am lăsat în pace de fiecare dată, să facă ce vrea el. Îi sunt alături așa cum e. Mai pleacă, mai vine, așa e felul lui de a fi. În anumite momente nu știu cum să reacționez, dar îmi iau eu așa o mică pauză. Eu nu am cunoscut niciodată acest sentiment de gelozie și nu-l înțeleg. Sentimentul de respect e altceva.

Mă consider o femeie cu capul pe umeri. Sunt convinsă că aș reacționa elegant ca un om normal, din toate punctele de vedere, dacă m-ar înșela.

În ultimul an, nu s-a pus niciodată problema divorțului, am trecut peste etapa asta”, a completat aceasta.

În ce relație e cu fostele soții ale lui Ilie

După ce a precizat că ea nu a fost niciodată marcată de sentimentul de gelozie, Ioana Năstase nu ne-a ascuns nici ce relație are cu fostele soții ale lui Nasty:

„Le respect pe toate fostele partenere ale lui Ilie. Fiecare cu familia lui acum. Nu am niciun fel de resentimente. Cu fiicele Amaliei char mă întâlnesc și chiar le iubesc. Pe Brigitte o respect, și dacă ar fi fost să ne întâlnim, mi-ar fi făcut plăcere să stăm la aceeași masa”, a încheiat Ioana Simion.