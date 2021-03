Ultima apariție a Corneliei Catanga, chiar de ziua ei de naștere. Cum arăta și ce dramă trăia

Ultima apariție a Corneliei Catanga a fost una pe care regretata artistă a avut-o de curând, chiar de ziua ei de naștere.

Cornelia Catanga s-a stins vineri, la vârsta de 63 de ani. Marea artistă era internată la Spitalul Universitar din Capitală, fiind diagnosticată de către medici cu Covid-19.

Toți cei care au cunoscut-o pe Cornelia Catanga sunt în stare de șoc, apropiații sperând până în ultima clipă că se va face bine și va reveni acasă.

Unde și-a făcut apariția ultima oară Cornelia Catanga. Trăia o dramă

Cornelia Catanga și-a făcut apariția ultima dată pe un post de televiziune de la noi, chiar când își aniversa ziua de naștere.

Artista a murit la spital, în urma diagnosticului de Covid, după ce a făcut un stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut să o reanimeze.

Cu doar câteva zile înainte să se stingă, artista a fost invitată la o emisiune TV de la Antena Stars. A povestit pe atunci ce mare dramă a marcat-o în trecut.

Cornelia Catanga era născută pe 9 martie 1958, moment pe care l-a aniversat la TV. A decis să marcheze un astfel de moment în fața camerelor de filmat, iar în emisiunea în care a mers a vorbit și despre cea mai mare dramă a ei.

Cornelia Catanga a putut fi văzută pe 9 martie într-o ediție din Showbiz Report, de la Antena Stars. Pe atunci, regretata solistă nu fusese încă diagnosticată pozitiv cu coronavirus.

Totodată, cea mai mare dramă a interpretei de muzică de petrecere fusese trăită la scurt timp de când venise pe lume, după ce bunica și mătușa ei credeau că s-a născut moartă.

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus «aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea». Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul. Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip”, povestea Cornelia Catanga.