Ultima apariție la TV a lui Nelu Ploieșteanu a fost la data de 20 ianuarie. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere a explicat că nu ar regreta dacă ar fi să moară în curând.

Artistul s-a stins din viață pe paturile secției ATI a Spitalului Floreasca din Capitală. Boala cauzată de Covid-19, împreună cu comorbiditățile pe care le avea i-au adus sfârșitul.

Nelu Ploieșteanu a vorbit la Antena Stars despre problemele de sănătate care l-au chinuit ani de zile. El a povestit că a putut să renunțe la fumat, însă regimul alimentar nu a putut să și-l schimbe.

Ultima apariție la TV a lui Nelu Ploieșteanu: „Dacă mâine se termină, nu îmi pare rău!”

Nelu Ploieșteanu a povestit că este un om credincios: „cred enorm în minuni, în viața mea s-au întâmplat foarte multe. Am eu o vorbă: când am perna pe față, Dumnezeu îmi dă oxigen! S-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase. Asta e viața, trebuie să le guști pe toate”.

Artistul a povestit ce probleme de sănătate are: „am și un stent, conduc foarte mult, se miră și copiii mei: de unde ai atâta putere? Am avut onoarea și șansa să cunosc doi medici de la Spitalul de Urgență. Am ținut un regim foarte strict, aveam un trabuc rece, îl țineam doar așa în gură”.

„Mi-a dat un regim strict, dar nu l-am ținut de loc. Doar tutunul l-am lăsat, dar la mâncat n-am ținut. Am mâncat cu grăsimi, că astea îmi plac”, a adăugat acesta.

„Eu am o credință așa, dacă mâine se termină, e soare afară, nu îmi pare rău! Am făcut atâtea lucruri care mă bucură cât aș fi trăit 170 de ani. Dacă trăiește unul atât, nu face cât am făcut eu,” a subliniat cântărețul.

„N-am făcut rău nimănui, dacă am putut am ajutat. Am făcut o analiză, așteptam rezultatul: a venit soția și mi-a spus că mi-au scos din tratament medicamentele de inimă. Nu mai am diabet, tensiune. Mereu am crezut în Dumnezeu. Când eram copil, mergeam la biserică. Nu este drum să merg și să nu îmi fac cruce. Parcă merg într-o lumină puternică”, a povestit acesta.

Nelu Ploieșteanu nu a avut o viață ușoară: „am fost un copil sărac, am fost foarte sărac. La 14 ani a murit tatăl meu, am rămas doar cu mama mea. La 18 ani când am mers să cânt de nevoie, îmi lăsase tata acordeonul lui și m-am dus și l-am vândut. M-am dus și mi-am cumpărat un costum și o cămașă. Nu mi-e frică de nimic decât de sărăcie. Dacă ești un om generos și nu ai de unde să dai, te doare. Mi-am jurat că nu va fi o lipsă pentru copiii mei. Am plecat în armată doar cu un brici, n-am avut nici măcar o pâine să iau în valiză”.

