Ultima apariție publică a lui Franco Baresi înainte de a muri. Momentul care a emoționat Italia

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a îndoliat lumea fotbalului. Fostul căpitan al lui AC Milan rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria clubului italian. După dispariția sa, mulți suporteri și-au amintit de ultima apariție publică a legendei rossonere.

Franco Baresi a ascuns problemele de sănătate până la ultimul eveniment public

Puțini știau că fostul fundaș traversa o perioadă dificilă. Cu toate acestea, Franco Baresi a ales să participe la ceremonia dedicată Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, unde a fost întâmpinat cu aplauze de miile de spectatori prezenți. Prezența sa a impresionat publicul italian. Fostul internațional a păstrat discreția în privința problemelor medicale și nu a dorit ca atenția să fie îndreptată asupra stării sale de sănătate. Tocmai acest gest a fost remarcat ulterior de presa din Italia.

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Momentul în care Franco Baresi a purtat flacăra olimpică a fost considerat unul dintre cele mai emoționante ale ceremoniei. Imaginile au fost distribuite intens pe rețelele sociale după anunțul decesului fostului mare fundaș.

Franco Baresi a rămas un simbol pentru AC Milan și fotbalul italian

Întreaga carieră a lui . El a evoluat peste două decenii pentru formația rossoneră și a cucerit numeroase trofee interne și internaționale. În semn de respect, clubul i-a retras tricoul cu numărul 6 după retragerea din activitate. Legenda italiană a fost apreciată nu doar pentru performanțele din teren, ci și pentru eleganța și modestia de care a dat dovadă de-a lungul vieții. Foști colegi, adversari și suporteri au transmis mesaje emoționante după dispariția sa.

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Ultima apariție publică a lui Franco Baresi a fost privită cu alți ochi după vestea dispariției sale. Imaginile de la ceremonia dedicată Jocurilor Olimpice de iarnă au devenit simbolice pentru fanii lui AC Milan, care și-au amintit de eleganța și discreția fostului căpitan atât pe teren, cât și în afara lui.

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Momentul de la ceremonia olimpică a căpătat o semnificație aparte după anunțul morții lui Franco Baresi. La acea vreme, foarte puțini știau prin ce trecea fostul căpitan al lui AC Milan. Astăzi, acele imagini au rămas una dintre ultimele amintiri publice cu legenda fotbalului italian.