Ultima apariție publică a lui Mihai Leu. Semnele unei lupte dureroase

România este în doliu. Deși vizibil slăbit de boală, care l-a încercat, marele simbol al țării noastre nu a refuzat, în ultimul an, să fie prezent la câteva evenimente sportive.

Mihai Leu s-a stins din viață la 56 de ani

Mihai Leu a fost, fără doar și poate, un mare sportiv, unul pe care România îl va plânge mult timp. A fost campion la pugilism, însă a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări. Asta nu l-a oprit; în 2003 a devenit campion absolut la raliuri.

ADVERTISEMENT

Totuși, cea mai grea luptă pe care a dus-o a fost cea cu cancerul. De 11 ani, Mihai Leu a fost chinuit de boala grea, care, în cele din urmă, a câștigat. El s-a stins din viață pe 2 iulie, la Spitalul Fundeni.

Imaginea care a stârnit emoție

În luna octombrie a anului 2024, Mihai Leu a fost prezent la un concurs de raliuri, una dintre marile sale pasiuni. Deși boala îl slăbise vizibil, marele campion al României a îmbrăcat din nou costumul de curse.

ADVERTISEMENT

A fost acolo nu ca pilot, ci ca organizator și susținător, dar prezența lui a fost suficientă pentru a electriza atmosfera. Cu vocea tremurândă de emoție, Mihai Leu a vorbit despre frumusețea competiției și i-a încurajat pe fanii motorsportului să urmărească raliul organizat la Timișoara.

Detalii despre starea de sănătate

La acel moment, starea sa de sănătate părea stabilă. Mihai Leu afișa același zâmbet cald și aceeași determinare care l-au însoțit întreaga viață. Din păcate, cancerul de colon, boala care i-a provocat suferințe cumplite în ultimii ani, a recidivat.

ADVERTISEMENT

A fost internat din nou în spital în luna decembrie, apoi în mai, dar de fiecare dată a dat impresia că poate învinge. A luptat cu o forță incredibilă, așa cum o făcuse și în ring, și pe traseele de raliu.

ADVERTISEMENT

Medicii au făcut tot posibilul, însă lupta a fost pierdută. Mihai Leu s-a stins din viață pe 2 iulie, la Spitalul Fundeni.

Reacții ale celor apropiați

Familia a făcut tragicul anunț. Pe contul oficial de Facebook al fostului mare sportiv a fost postat un mesaj în care s-a precizat faptul că Mihai Leu a trecut în neființă.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât și pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepțional, a fost un simbol de voință, curaj și pasiune.

Pentru fani, Mihai a fost și va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă și prin demnitatea cu care și-a trăit viața. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soț și un tată minunat.

Moștenirea lui merge mai departe prin toți cei care l-am iubit, l-am susținut și am fost martori la parcursul său unic.

Nu te vom uita niciodată”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Cum a vorbit despre suferință

Deși bătălia cu boala care i-a provocat atâtea suferințe a fost una extrem de grea, Mihai Leu nu s-a plâns niciodată. Din contră, a privit fiecare zi cu curaj. A transformat durerea în motivație și suferința în putere.

„Poți să vezi paharul jumătate plin sau jumătate gol, dar e important să vezi partea bună a lucrurilor. În viață, dar și în activitatea de boxer, am avut și meciuri pe care le-am pierdut, dar de ce să mă gândesc la ele, când pot să-mi amintesc de victoriile pe care le-am avut? De ce să mă gândesc la o perioadă urâtă, când au fost altele atât de frumoase?

Am avut momente când m-am închis în casă și am plâns. Se zice că și în sport ai nevoie de un psiholog care să te ajute, dar el nu poate urca cu tine în ring. În urmă cu câteva zile mi-am pierdut câinele și am suferit foarte mult. Mi-a fost aproape în toată perioada. Pentru că nu vorbesc, schimbul acela de priviri e totul”, spunea Mihai Leu într-un interviu pentru .