Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie a fost la Gala Fanatik din luna decembrie: „Vă iubesc!”. Galerie foto

Mircea Lucescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar. Ultima apariţie publică a fostului selecţioner alături de familie a fost la Gala Fanatik, din luna decembrie.
Marian Popovici
08.04.2026 | 10:41
Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la ora 20.36. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar, acolo unde a ajuns după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Deși părea să își revină, ba chiar, la un moment dat, s-a vorbit despre externare, inima antrenorului nu a mai rezistat.

Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie, la Gala FANATIK

Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie a fost la GALA FANATIK din 8 decembrie 2025. Atunci, fostul selecţioner a fost alături de soţia Neli, de nepotul Matei şi de Răzvan Lucescu, cel care a primit premiul de „cel mai bun antrenor al anului”.

„Il Luce” a stat atunci alături de fostul său patron de la Rapid, George Copos, dar şi de preşedinţii de la FRF şi LPF, Răzvan Burleanu şi Gino Iorgulescu. Fostul selecţioner s-a întâlnit atunci şi cu Gigi Becali, cu care a stat mai multe minute de vorbă.

Răzvan Lucescu, emoţionat când a văzut că e alături de familie: „Vă iubesc!”

Avea să fie o seară specială pentru Mircea Lucescu pentru că a asistat la premiul de „cel mai bun antrenor”, câştigat de fiul său. Răzvan Lucescu a fost emoţionat de faptul că întreaga familie a fost alături de el, spunând că e o premieră pentru cariera lui:

„Am regăsit aici, cu mare bucurie, persoane prezente în experiențele mele, în trecut. Îl revăd pe domnul Copos, pe care îl salut cu dragoste și recunoștință. Sunt părinții mei și băiatul meu, Matei, vă iubesc, este pentru prima dată când suntem într-o astfel de ipostază împreună. Acest premiu este un premiu individual”, a spus Răzvan Lucescu la GALA FANATIK.

Mircea Lucescu şi-a încheiat cariera de antrenor în urmă cu 11 zile

Mircea Lucescu şi-a încheiat cariera de antrenor în urmă cu 11 zile. El a stat pe banca tehnică la barajul Turcia – România, scor 1-0. Apoi, duminica trecută i s-a făcut rău la şedinţa tehnică pe care a avut-o cu jucătorii şi a fost transportat de urgenţă la spitalul Universitar.

Starea de sănătate i s-a îmbunătăţit, dar vineri, când trebuia să fie externat, a suferit un infarct miocardic acut. A fost stabilizat, dar starea de sănătate s-a înrăutăţit în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică. S-a stins în cursul zilei de duminică 5 aprilie, la Spitalul Universitar.

  • 80 de ani avea Mircea Lucescu
  • 11 zile au trecut de la ultimul meci al carierei lui „Il Luce”
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
