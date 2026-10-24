Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu! Cum arăta fostul președinte al Stelei înainte să nu mai poată ieși din casă

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. Ultima perioadă din viața sa a fost o luptă continuă cu boala. Omul de afaceri a ajuns să nu mai poată ieși din casă.

Starea de sănătate a lui Viorel Păunescu se agravase în ultima perioadă

Imediat după aflarea veștii tragice, Radu Popa, directorului Complexului Național Arcul de Triumf a publicat o scrisoare emoționantă, pe rețelele de socializare, despre fostul om de afaceri. Oficialul a avut cuvinte de grandioase pentru fostul președinte din Ghencea. Radu Popa a imortalizat ultima poză din viața lui Adrian Păunescu și a postat-o alături de textul omagial.

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”DOMNUL VIOREL PĂUNESCU. UN DOMN, PÂNĂ LA CAPĂT. Sunt oameni care trec prin viața noastră și lasă amintiri. Sunt oameni care ne oferă lecții. Și sunt oameni atât de rari, încât simplul privilegiu de a-i fi cunoscut ne schimbă pentru totdeauna felul de a privi lumea. Pentru mine, domnul Viorel Păunescu a fost unul dintre acești oameni.

Și îi spun DOMNUL nu din respect pentru vârstă, avere, funcții sau realizări. Îi spun DOMNUL pentru că așa a fost întreaga sa viață. Un domn în adevăratul sens al cuvântului. Prin eleganță, caracter, noblețe, generozitate, prin respectul acordat oamenilor și prin acea distincție pe care nu ți-o poate oferi nicio avere și nicio funcție. Astăzi, când am aflat că a plecat dintre noi, primul meu gând a fost unul de recunoștință față de Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai îngăduit să cunosc un asemenea om!

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Și îți mulțumesc dumitale, nea Viorele, că m-ai primit în cercul prietenilor dumitale, că m-ai tratat cu atâta căldură și că mi-ai oferit, fără să-ți propui vreodată, unele dintre cele mai frumoase lecții de viață. Îmi amintesc și astăzi o întâmplare de acum aproape 20 de ani. Intrasem pe terasa unui hotel de lux, doar să vizitez. Nu aveam vreun motiv special să fiu acolo. Și, la un moment dat, l-am zărit pe Viorel Păunescu. Nu știu dacă dumnealui a știut vreodată ce a însemnat pentru mine acea întâlnire. Eu însă n-am uitat-o niciodată.

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M-am uitat la el și mi-am spus în gând că, într-o zi, mi-aș dori să ajung și eu un asemenea om. Nu să-i copiez viața. Nu să-i imit succesul. Ci să învăț să port cu aceeași naturalețe eleganța, demnitatea, respectul și bucuria de a trăi. Au trecut anii, iar Dumnezeu a făcut ca omul pe care îl admiram de la distanță să devină un om apropiat, un prieten și un model. Ce dar extraordinar poate primi cineva de la viață!

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Viorel Păunescu a cunoscut succesul în afaceri, a condus nume emblematice ale turismului românesc, precum InterContinental, Lido și Rex, și a avut un rol important în istoria sportului românesc, de la handbalul pe care l-a practicat până la conducerea Stelei și a Federației Române de Natație. A cunoscut personalități ale lumii, a trăit vremuri pe care noi le știm doar din cărți și a adunat povești cât pentru mai multe vieți. Dar eu nu vreau astăzi să vorbesc despre omul de afaceri, despre președinte sau despre omul influent. Eu vreau să vorbesc despre NEA VIOREL.

Despre omul de la întâlnirile noastre de marți. Despre prietenul care venea cu atâta drag și care, cu bucuria unui copil și înțelepciunea unui om trecut prin aproape un secol de viață, ne povestea întâmplări, ne împărtășea amintiri, ne făcea să râdem și, fără să ne dăm seama, ne educa. Nu ținea discursuri despre caracter. Avea caracter. Nu ne explica ce înseamnă eleganța. Era elegant. Nu ne preda lecții despre prietenie. Știa să fie prieten. Ne-a educat pe fiecare dintre noi prin puterea exemplului. Și poate aceasta este cea mai mare moștenire pe care o poate lăsa un om.

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Astăzi mă gândesc și la diferența de vârstă dintre noi. Eu, trecut de 50 de ani, iar dumnealui, trecut de 90. Și totuși, în preajma lui, mă simțeam uneori ca un copil care ascultă fascinat poveștile bunicului său. Un copil care mai are atât de multe de învățat. Un copil care înțelege că poți aduna funcții, averi, relații și succese, dar că adevărata măsură a unui om rămâne felul în care îi face pe ceilalți să se simtă în prezența lui. Nea Viorel avea acest dar rar: te făcea să te simți important fără să-ți amintească vreodată cât de important era el.

Și mai avea ceva: o bucurie sinceră de a fi între prieteni. O bucurie pe care anii nu i-au luat-o și pe care eu o voi păstra în suflet pentru totdeauna. Privesc astăzi această fotografie și îmi dau seama cât de prețioase sunt momentele pe care, atunci când le trăim, le credem nesfârșite. O îmbrățișare. Un zâmbet. O poveste. O întâlnire de marți. O mână strânsă cu drag. Și, dintr-odată, toate devin amintiri”, a scris Radu Popa.

Radu Popa, omagiu adus lui Viorel Păunescu

Directorul Complexului Național Arcul de Triumf a încheiat scrisoarea deschisă printr-un mesaj adresat chiar lui Viorel Păunescu. Acesta și-a arătat admirația față de fostul conducător al clubului Steaua și și-a luat rămas-bun de la mentorul care i-a marcat traseul profesional.

”Dragă nea Viorele, Nu știu dacă ți-am spus vreodată suficient cât de mult te-am admirat și cât de mult a însemnat pentru mine prietenia dumitale. Dar vreau să cred că ai simțit-o. Îți mulțumesc pentru fiecare întâlnire, pentru fiecare poveste, pentru fiecare sfat și pentru privilegiul de a mă fi primit printre oamenii pe care i-ai numit prieteni. Îți mulțumesc pentru că mi-ai arătat că adevărata noblețe nu se moștenește prin titluri, ci se dovedește prin felul în care trăiești. Și îți mulțumesc pentru că, după o viață atât de lungă și atât de bogată, ai continuat să ne dăruiești ceea ce aveai mai prețios: timpul, atenția și prietenia dumitale. Astăzi nu am pierdut doar un prieten. Am pierdut un reper. Un model. Un DOMN.

Iar eu voi rămâne, într-un fel, copilul de acum 20 de ani care te-a zărit pe terasa acelui hotel și care și-a dorit să ajungă, într-o bună zi, un om asemenea dumitale. Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Viorele! Să-ți fie drumul lin și cerul senin! Iar nouă, celor care am avut privilegiul să te cunoaștem, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea de a nu uita ceea ce ne-ai învățat. Pentru că unii oameni lasă în urmă averi, clădiri și nume. Oamenii cu adevărat mari lasă în urmă alți oameni care își doresc să fie mai buni datorită lor”, a continuat Radu Popa.

Viorel Păunescu este un nume cunoscut în handbal și fotbal

Viorel Păunescu a fost handbalist profesionist în anii ’50 și ’60. În perioada respectivă, a fost unul dintre cele mai importante nume ale sportului românesc, evoluând la Steaua și la Dinamo. Mai mult, Viorel Păunescu a făcut parte din lotul României de handbal în 11.

Numele său a fost cunoscut la scară largă în 1998, când a profitat de reorganizarea clubului Steaua București și a devenit conducătorul echipei de fotbal. În timpul președinției sale, clubul și-a desfășurat activitatea sub denumirea ”Asociația Fotbal Club Steaua București” (AFC Steaua). Totuși, în 2003, la 5 ani distanță de momentul în care revenea în Ghencea cu funcție administrativă, .