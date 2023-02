Ultima cacealma a lui Vladimir Putin: suspendarea tratatului de control al armelor nucleare. „E strategia nebunului pe plan internațional”

Analiștii militari sunt de părere că anunțul președintelui rus privind suspendarea ultimului tratat de control a armelor nucleare cu SUA nu reprezintă decât un nou șantaj din partea liderului de la Kremlin prin care urmărește să acopere incapacitatea armatei ruse de a câștiga războiul împotriva Ucrainei.

Putin suspendă tratatul de control al armelor nucleare

Într-un discurs tipic, în care președintele rus spunând că totul era pregătit în februarie 2022 pentru un atac împotriva Rusiei, menționând însă și „distrugerea spirituală a Vestului”, cu referire la căsătoriile gay, singurul element de noutate și relevanță a fost anunțul acestuia privind suspendarea tratatul New START, singurul care mai este în vigoare în domeniul armelor nucleare.

„SUA si NATO spun direct că scopul lor este înfrângerea strategică a Rusiei, în condițiile astea ar vrea să vină cu inspecții la obiectivele noastre militare strategice? Sunt nevoit să declar că Rusia îşi încetează participarea în Acordul privind armamentele strategice. Rusia nu iese din acord, ci îşi suspendă participarea”, a spus Vladimir Putin, subliniind că Rusia va conduce teste nucleare cu armament real, dacă Statele Unite vor face acest lucru.

Analiștii militari sunt de părere că printr-o astfel de decizie, deocamdată de suspendare a acestui tratat, și nu de denunțare a lui, devine evidentă lipsa de încredere și de dialog între Moscova și Washington prin faptul că vor fi oprite mijloacele de control reciproc în privința arsenalului nuclear. Generalul maior în retragere, Dan Grecu, a declarat pentru FANATIK că Rusia este în fapt avantajată de acest tip de tratate în condițiile în care ea deține mai multe arme nucleare, însă, potrivit acestuia, această decizie este una dintre puținele opțiuni rămase pentru Vladimir Putin în condițiile eșecurilor armatei ruse pe câmpul de luptă.

„Logica ieșirii din această înțelege este logica ieșirii din controlul asigurat de acest tratat – vorbim de un control reciproc atât a numărului de mijloace nucleare existente de ambele părți, cât și un control al acestora în bazele lor de lansare, în Montana la americani, prin Siberia la ruși și pe unde mai sunt aceste baze. Prin faptul că ei ies din acest tratat practic, în opinia mea, vor să pună o presiune pe Occident – că nu ne mai controlați voi pe noi și că facem ce vrem cu ele și că vom dezvolta aceste capacități. Ceea ce este greșit, ei având întotdeauna mai multe focoase nucleare decât americanii. Balanța în fapt, este una doar ruso-americană, și nu una globală, în care să intre și celelalte puteri NATO. Anglia, Franța nu intră în această balanță ce limitează la 1.550 de mijloace operaționale.

Această măsură împiedică doar controlul reciproc, ceea ce reprezintă o măsură de încredere reciprocă. Practic este o retragere dintr-o acțiune de control ce viza înarmarea suplimentară cu arme nucleare și este luată de Vladimir Putin în lipsa oricărui alt argument sau opțiune de a contracara ceea ce el nu poate să facă în Ucraina”, a declarat, pentru, FANATIK, generalul-maior (r) Dan Grecu.

Ultimele date statistice publice arată că Rusia are cele mai multe arme nucleare, 6.257, dintre care 1.458 active, față de cele 5.500 ale Statelor Unite, dinte care 1.389 active. Practic, un astfel de tratat are rolul de a evita o cursă a înarmării, o situație suboptimă pentru ambele state care astfel ar fi nevoite să investească masiv în apărare pentru a menține paritatea cu adversarul politic. Președintele rus a susținut că Rusia se va concentra pentru dezvoltarea de noi arme tactice, subliniind rachetele hipersonice nou dezvoltate de către Moscova.

Generalul Dan Grecu subliniază însă că armele nucleare nu pot influența situația de pe frontul din Ucraina, folosirea lor de către Rusia ar aduce atât un răspuns din partea SUA cât și a Chinei, ceea ce înseamnă că Putin poate cel mult speria Occidentul cu această nouă amenințare.

„În domeniul hipersonicului sunt, se pare, mai evoluați decât Occidentul sau China, prin Zircon, în special. Aceasta pare să fie o rachetă ce nu poate fi interceptată, având o viteză de 9-10 Mach, adică de circa 11.000-12.000 de km/ h, rachetă ce este aproape imposibil de detectat. Totuși, aceste rachete ar putea avea o influență în războiul din Ucraina doar în situația în care ar putea fi și folosite – ori este foarte clar că folosirea lor cu încărcătură nucleară nu reprezintă o opțiune. Vorbim de acel principiu de Distrugere Mutuală Asigurată(MAD) care ne spune că orice rachetă nucleară ce pleacă de la ei, urmează contra-măsura cu loviturile de răspuns.

China însă a transmis clar Rusiei că nu acceptă un atac nuclear din partea Rusiei, ceea ce face ca armele nucleare să fie desuete, adică nu reprezintă o soluție pentru soluția actuală. Oricum, poziția Chinei, care a avansat un plan de pace, nerealizabil e clar, arată implicarea Beijingului, care până acum a stat deoparte. Singurul lucru care mă îngrijorează este faptul că Putin și-a terminat discursul spunând că „nimeni nu poate învinge Rusia”, ceea ce arată că nu are în plan să se potolească”, a mai declarat, pentru FANATIK, generalul Dan Grecu.

În ceea ce privește o cursă a înarmării aceasta pare o cacealma din partea liderului de la Kremlin în condițiile în care PIB-ul Rusiei este de circa 1.700 de miliarde de dolari, aproximativ egal cu al Olandei, iar doar bugetul Pentagonului este de 1.000 de miliarde. Analistul militar Marian Zidaru este de părere că acest anunț este doar o încercare de a acoperi slăbiciunea armatei ruse, nicidecum o dorință de a începe o nouă cursă a înarmării cu Washingtonul. Totuși, în opinia acestuia, o astfel de decizie implică o creștere a (bombe, rachete cu rază scurtă de acțiune, etc. cu încărcătură nucleare).

„Anunțul lui Putin e o amenințare, e o găselniță pentru a acoperi slăbiciunea armatei ruse, dar nici bine nu e, pentru că dacă nu ai control asupra acestor armamente pericolul nu poate fi ignorat, în special în ceea ce privește armele nucleare tactice, asupra cărora există mai puțin control. E o confirmare a stadiului de neîncredere reciprocă, și asta e problema principală. De aici poate rezulta oricând ceva periculos asupra existenței omenirii, e un risc ce nu trebuie ignorat. Să nu uităm amenințările lansate de Vladimir Putin de acum patru, cinci ani, când a spus că „dacă nu va mai exista Rusia, de ce ar mai exista lumea”. Este ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că s-a ajuns într-un punct unde cuvântul „pace” nu mai este pronunțat”, a declarat, pentru FANATIK, analistul militar Marian Zidaru.

Strategia lui Putin în fața Occidentului

Andrei Kolesnikov, de la think tank-ul Carnegie Endowment for International Peace, a declarat pentru că anunțul lui Putin „este mai degrabă un șantaj nuclear, dar unul extrem de periculos, pentru că nu putem prezice cum se va comporta Putin în viitor și ce are în minte”.

Logica principiului Distrugerii Reciproce Asigurate (MAD Mutually Assured Destruction) dezvoltat în literatura de specialitate ne spune că niciun stat sau actor rațional nu va folosi primul aceste arme și nu va recurge la un atac cu arme nucleare știind că răspunsul va fi anihilarea reciprocă. Acest lucru înseamnă că amenințările privind folosirea armelor nucleare, pe care Putin le-a făcut de mai multe ori în mod voalat în decursul acestui război, nu sunt credibile din moment ce un actor rațional nu va recurge la acestea. Politologul Cătălin Avramescu subliniază că strategia liderului de la Kremlin în această logică este aceea de a părea un actor irațional, unul pentru care anihilarea reciprocă nu reprezintă o piedică în folosirea acestor arme.

„Ceea ce am văzut în acest discurs este strategia nebunului pe plan internațional, și strategia Ceaușescu pe plan intern. Aveam de-a face cu un megaloman din aceeași categorie cu Kim Jon-un, cel care și-a dus fata de 9 ani la o lansare de rachetă nucleară – asta ca să transmită lumii un mesaj clar, „uitați-vă cât de dement sunt”.

E și o strategie rațională aici și este, de altfel, singurul lucru pe care el l-a practicat cu succes: șantajul. După anexarea Crimeii în 2014 a dat ordin să fie mutate mai multe rachete nucleare în teritoriul anexat, știind că acest lucru va fi observat de către americani, și apoi s-a lăudat că i-a reușit acest șantaj atunci când americanii au dat înapoi. Altfel, Rusia, care importă armament din Coreea de Nord, nu-și poate permite o cursă a înarmării cu Occidentul”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Cătălin Avramescu.