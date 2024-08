Ultima dorință a lui Alain Delon. Unde voia actorul să fie îngropat

Ultima dorință a lui Alain Delon ar putea părea ciudată pentru multe persoane. Se pare că din timp, actorul știa unde își dorește să fie îngropat. Iar acest lucru era strâns legat de dragostea pe care el o purta animalelor.

Ultima dorință a lui Alain Delon

. Tragicul anunț a fost făcut de către copiii acestuia. Care a fost ultima dorință a lui Alain Delon?

Actorul adora câinii, iar asta o știu cel mai probabil toți fanii săi. În fiecare interviu acordat, acesta își exprima admirația pentru patrupezi. Mai mult de atât, el mai spunea și că atunci când o să moară, își dorește să fie înmormântat în grădină, alături de câinii săi.

Dragostea lui Delon pentru câini a început în copilărie. Primul său câine a fost un Doberman pe nume Gála, și după cum spune el. La un moment dat, o întâmplare l-a făcut să vadă lucrurile diferit.

„Odată am țipat la el și chiar l-am pălmuit peste fund. Câinele s-a așezat și s-a uitat la mine. Am văzut-o plângând. Atunci am înțeles totul despre câini, iar de atunci toți câinii mei doar zâmbesc”, povestea acesta.

Dragostea marelui actor pentru câini

În tinerețe, Alain Delon purta adesea o haină militară pentru a încălzi puii pe care îi întâlnea pe drum. Iar la un moment dat a aflat că un individ sadic din Pirinei a stropit un câine cu benzină și i-a dat foc.

Marele actor și-a trimis propriul veterinar la fața locului și a dus cazul în instanță mai departe. A fost prima dată când un tribunal a condamnat pe cineva cu un câine în sala de judecată.

Ultima dorință a lui Alain Delon a fost, deci, să se odihnească în pace . Pentru marele actor, loialitatea câinelui era mai presus de orice, iar asta deja o știa toată lumea.

De asemenea, spre deosebire de alte persoane, actorul vedea relațiile cu animalele într-un mod diferit.. „În general, au toate caracteristicile unui om, doar că cu mult mai puține defecte. Au loialitatea, dragostea față de „stăpân”, fără să știe cine și ce este stăpânul.

Sunt mereu impresionat de câinii fără adăpost de pe stradă. Ei nu știu că „stăpânul” lor este fără adăpost. Îl iubesc pe om așa cum toți câinii își iubesc stăpânul, fără să știe cine este acesta”, mai povestea acesta la un moment dat.