Ultima dorință a lui Ion Caramitru: ”Să-mi salvez onorabilitatea”

Ion Caramitru a fost, de-a lungul ultimilor ani, atacat adeseori din cauza afacerilor de care era suspectat că le-ar fi făcut, dar și pentru averea pe care a acumulat-o într-o carieră întinsă de-a lungul deceniilor, a decis, cu ceva timp în urmă, să spună care este marea dorință a sa.

Ion Caramitru, atacat pentru avere și afacerile fiului său

Cu ceva timp în urmă, , precum Mihai Călin și Marius Manole, dar, totodată, i se reproșau afacerile pe care fiul său, unul dintre cei mai vocali politicieni ai momentului, Andrei, le făcea, precum și faptul că apărea ca actor sau regizor în mai multe piese ale Teatrului Național, instituție pe care o conducea cu mână de fier de ani buni.

Așa că, în ultima sa scrisoare deschisă, Ion Caramitru a explica ce se întâmplă, de fapt, și că el nu acceptă să fie linșat mediatic, singura lui dorință fiind, în fapt, să nu îi fie pătat numele.

„Mă adresez pe această cale oamenilor-în general, spectatorilor-în special, prietenilor și celor care nu-mi sunt prieteni. Când am debutat în rolul Eminescu, în 1964, la TNB, regizorul Sică Alexandrescu mi-a scris o dedicație pe cartea dăruită la premieră: `Dragă Caramitru, cine are talent are și mulți dușmani, tu ai mult talent, îți doresc cât mai mulți dușmani!`. Pot să-i spun maestrului meu că urarea s-a împlinit. Am destui dușmani și în teatru, și în Parlament, și în Guvern și chiar pe stradă. Am ajuns, iubite maestre, la maturitate !”, spunea Ion Caramitru.

Reproșurile lui Ion Caramitru: ”Încrederea în oameni”

”Nu am a-mi reproșa mai nimic, nici privind conduita mea civică, nici profesională și nici materială. Trebuie să-mi reproșez încrederea în oameni și naivitatea de a uita ceea ce românul, tot timpul știe, că surprizele majore, dramatice și uneori chiar tragice vin de la cei cărora, într-un fel sau altul, le-ai făcut doar bine în viață și în carieră”, spunea în scrisoarea deschisă pe care a publicat-o și pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, a observat la acea vreme, regretatul actor, devenise o țintă prea mare pentru o anumită parte a societății, motiv pentru care era nevoit să se apere pentru a nu-i fi terfelit numele.

”De-aici și până la linșajul mediatic pe care îl trăiesc, e doar un pas. Trebuie să mă apăr, să dovedesc, să mă dezbrac în fața lumii, pentru a arăta unde mă doare și ce am de gând să fac. Cam cum era în comunism. Am mai trecut prin asta. Sunt pregătit”, spunea Ion Caramitru.

Ion Caramitru voia să își apere numele cu orice preț

”Mă simt nevoit, pentru a treia oară în ultimii douăzeci de ani, să-mi salvez onorabilitatea. În 2001, tot la inițiativa Ministerului Culturii, s-a decis un control, chitit să mă compromită, în legătură cu UNITER. La final, am câștigat în instanță un proces de calomnie care s-a încheiat cu condamnarea penală a Secretarului de Stat Ion Antonescu, zis `Mareșalu`. Am cerut, atunci, daune morale de 1 Leu, fiindcă nu câștigul material m-a interesat, ci ca adevărul să iasă la lumină”, povestea, cu obidă, Ion Caramitru.

Mai mult, a mai explicat regretatul actor, regizor și om politic, controalele pe care a fost nevoit să le suporte, ordonate, spunea el, de decidenții politic, au fost multe, toate dovedind că ar fi fost nevinovat de acuzațiile care i-au fost aduse.

”Între 2015 și 2017, am fost controlat în toate ipostazele de funcționar public, de binecunoscutul organism A.N.I. În 2017, dosarul a fost clasat. Astăzi, mă pregătesc pentru a treia încercare. Acuzele curg torențial, sunt deja un infractor, terenul e aproape inundat”, mai spunea Ion Caramitru.

Ion Caramitru voia să își salveze numele și Teatrul Național de faliment

”Astăzi, cauza mea este, în principal, salvarea de la inactivitate și faliment a Teatrului Național din București și a principalelor instituții naționale ale României, aflate în directă legătură cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, responsabil, de facto, de activitatea noastră”, explica regretatul Ion Caramitru.

Cu toate acestea, spunea el, era împiedicat să își facă treaba de acuzațiile venite din partea unor colegi de-ai săi. ”Alături, un alt traseu de abordat, pornit de la delațiuni și neadevăruri venite de la câțiva colegi lipsiți de scrupule. Sunt pregătit și pentru asta. Vreau să-mi asigur prietenii că nu am nevoie de ajutor, că am adevărul de partea mea și că voi lupta să-l dovedesc. Îi rog doar să mă urmărească în tot ce fac. Atât”, explica Ion Caramitru.

Ion Caramitru a murit

Ion Caramitru a murit la 79 de ani la Spitalul Elias din Capitală, luând prin surprindere întreaga lume culturală românească.

Actorul, în vârstă de 79 de ani, era internat de mai bine de trei săptămâni, dar, din păcate, în lupta cu infecția pe care o avea, corpul nu a mai rezistat, iar Ion Caramitru a murit.