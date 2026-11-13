Ultima dorință a lui MM Stoica, ignorată de Gigi Becali! Ce l-a făcut pe patronul FCSB să se răzgândească

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Ultima dorință a lui Mihai Stoica (61 de ani) înainte de a pleca de la FCSB a fost ca Alin Stoica, tehnician care activa ca „secund” la prima echipă, să continue la club. Inițial, Gigi Becali (68 de ani) a acceptat cerința oficialului, dar mai apoi și-a schimbat decizia, după ce Peluza Nord a amenințat că va boicota partidele.

Cum a reacționat Mihai Stoica după ce Gigi Becali l-a demis pe Alin Stoica

Mihai Stoica a comentat decizia lui Gigi Becali de a-l concedia pe Alin Stoica după . „Nu am nimic să-i reproșez lui Reghecampf. Nu s-a opus demiterii celor doi secunzi, e mai grav, i-a spus lui Gigi că vrea alții. Nu-mi place mie, dar asta nu e treaba mea, nu eu fixez secunzii. El i-a acceptat la început, probabil că după a tras concluzia că nu sunt ce trebuie. Eu pot să-mi aleg colaboratorii, dar nu pe cei ai antrenorilor.

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De surprins m-a surprins, pentru că nu mi-a zis mie de la început ‘Mie nu îmi place cum lucrează ăștia, îi vreau pe Curelea și Pintilii’. Asta nu înseamnă că e vreun reproș din partea mea, nu are de ce să fie reproș, nu e treaba mea să stabilesc componența staff-ului tehnic. Am spus că se face o mare nedreptate (n.r. renunțarea la Alin Stoica), Gigi a înțeles, iar apoi Gigi a spus ‘Aleg pacea, că e mai importantă decât dreptatea’. Și a ales pacea cu Peluza Nord, care răspunde la ordinele lui Mustață, decât să țină un om de valoare mare în club.

(n.r. e bine pentru viața unui club să aibă atât de multă forță galeria?) Vrei să mă înjure și pe mine? (n.r. râde) Că e foarte ușor, doar le spune Mustață și gata, uită istoria pe care am scris-o împreună. Eu cred că noțiunea de suporter în România e puțin diferită față de alte țări. În Anglia, dacă un fotbalist joacă sub orice critică, e ‘unlucky’ (n.r. ghinionist). La noi, nu există cuvântul ăsta, la noi există ‘Să-ți fac, să-ți dreg…’ ”, a afirmat fostul oficial al „roș-albaștrilor” la .

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Mihai Stoica i-a răspuns lui Andrei Nicolescu în „cazul Boutoutaou”

vineri seară pentru faptul că a discutat cu Gigi Becali despre Aymen Boutoutaou. despre această situație, iar oficialul „câinilor” a reacționat mai apoi, precizând că a fost vorba doar de o neînțelegere. „M-a pus într-o situație… A fost o neînțelegere, știam că e o neînțelegere. Valoarea lui Boutoutaou a crescut exponențial în 2026, a fost cel mai bun jucător al ligii (n.r. Ligue 3). Mă rugam să nu joace atât de bine, ca să putem să-l luăm”, a precizat Mihai Stoica la Prima Sport.