Ultima dorinţă a Simonei de la Visuri la Cheie: „Aş mai vrea să poarte ceva”

Simona Pătrașc avea numai 19 ani, însă mult timp s-a luptat cu cancerul. În ciuda durerilor aproape insuportabile, s-a bucurat de viață până în ultima clipă și i-a îndemnat pe cei din jurul său să facă la fel. Acum, la o zi după ce a murit, a ieșit la iveală ultima sa dorință.

S-a aflat ultima dorință a Simonei de la Visuri la Cheie. Ce și-a dorit să poarte oamenii la înmormântarea sa

Vestea că a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o, dar și pentru persoanele care i-au aflat povestea de la televizor.

Din anul 2015, de când a primit diagnosticul crunt, Simona nu s-a lăsat copleșită și a găsit puterea să zâmbească chiar și atunci când, pentru a-i prelungi viața, medicii au fost nevoiți să-i taie un picior.

La o zi după moartea tinerei, în vârstă de doar 19 ani, a ieșit la iveală ultima dorință acesteia. Era, cumva, pregătită pentru ceea ce va urma.

Corina Țolea, psihoterapeut și apropiată a Simonei, emoționant, prin care a dezvăluit ce gânduri avea aceasta înainte să moară și care i-a fost ultima dorință.

„Într-o zi, am făcut o promisiune. Că am să fiu mesagerul unui copil ce va fi fost un înger. Că am să le spun tuturor cum a visat să plece de lângă noi.

‘Știi, îmi doresc mult ca atunci când va veni momentul, oamenii să nu se îmbrace în negru. Aș vrea ca ei să poarte alb, să fie liniștiți.



Și aș mai vrea să poarte ceva, pentru mine: un zâmbet’-Simona”, a scris Corina Țolu pe site-ul de socializare.

Prin urmare, psihoterapeutul a ales să-i îndeplinească dorința „copilului cu scântei în ochi, blând, înțelept și bun” și să transmită mesajul mai departe, pentru a-i îndeplini visul.