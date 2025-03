Ultima imagine cu Minerva în viață. Cum arăta astrologul cu câteva săptămâni înainte să moară

Care e ultima imagine cu astrologul Minerva în viață, făcută cu doar câteva săptămâni înainte să moară. Vestea decesului specialistei în astrologie a întristat pe toată lumea.

Ziua de 7 martie 2025 a venit cu o veste tristă în lumea astrologiei. Minerva, pe numele real Gabriela Dima, s-a stins din viață la Spitalul Sfântul Ioan din București.

și se lupta de mai mult timp cu o boală necruțătoare. Aceasta avea cancer în ultimul stadiu, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

se va ocupa fratele acesteia, după cum a anunțat FANATIK. De asemenea, mama ei, care este medic de profesie, a avut grijă de Gabriela Dima în această perioadă.

Starea ei s-a agravat în ultima vreme, iar Minerva și-a dat ultima suflare în dimineața zilei de vineri, pe patul de spital. Cu toate că se confrunta cu probleme de sănătate, a avut puterea de a participa la un eveniment important din lumea astrologiei, care a avut loc cu doar câteva săptămâni în urmă.

Evenimentul respectiv a fost organizat de AstroHub și au participat mai mulți astrologi. Minerva apare într-o imagine în timp ce discuta cu unii dintre specialiștii în astrologie, fiind cu zâmbetul pe buze.

Minerva, dezvăluiri despre cum a fentat moartea

De-a lungul timpului, Minerva a colaborat cu mai multe reviste și emisiuni de televiziune, acolo unde și-a prezentat previziunile astrologice. În ianuarie, aceasta a apărut în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața sa.

Gabriela Dima a apus, în emisiunea lui Denise Rifai, că a fentat moartea de mai multe ori. “Cam de vreo cinci ori. Dar alta e problema, gândește-te că m-am dat peste cap cu mașina de vreo două ori. Am ieșit dintre fiare cum mă vezi.

Am descoperit că am un defect morfogenetic. Am o proteză hibrid, ca orice Vărsător sunt deschizător de drumuri, dacă la mine merge, merge și la alte milioane de oameni”, a declarat aceasta.