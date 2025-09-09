Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv

Perioada de mercato din România s-a încheiat luni, 8 septembrie, la ora 23:59. CFR Cluj a fost cea mai activă formație din SuperLiga, iar în ultima zi de transferuri s-a înțeles cu un portar care a fost dorit în trecut și de Gigi Becali.

Neluțu Varga s-a înțeles cu Octavian Vâlceanu

CFR Cluj a fost cea mai activă echipă din SuperLiga în ultima zi de mercato. „ , dar au și adus întăriri.

După ce clubul din Gruia s-a înțeles, a i, Neluțu Varga a mai dat o „lovitură” și are un acord cu un portar care a fost dorit în trecut și de Gigi Becali.

Din informațiile FANATIK, Neluțu Varga s-a înțeles în ultima zi de transferuri cu Octavian Vâlceanu (28 ani) și portarul urmează să fie anunțat oficial în cel mai scurt timp.

Această mutare vine în contextul în care clubul vrea să scape, , astfel că ardelenii s-au orientat rapid către un gardian al porții cu experiență în SuperLiga, iar Vâlceanu pare a fi cea mai bună opțiune ca variantă de rezervă pentru Otto Hindrich.

Cine este Octavian Vâlceanu

Octavian Vâlceanu a făcut primii pași în fotbal la Sportul Studențesc, evoluând ulterior doar în România. Academica Clinceni, Gaz Metan, Petrolul Ploiești, FC Voluntari și Concordia Chiajna sunt echipele la care a evoluat portarul înainte de a semna cu CFR Cluj.

Fotbalistul are 99 de meciuri la nivelul SuperLigii, iar mutarea pare a fi una inspirată, Vâlceanu cunoscând foarte bine cum este nivelul campionatului. Deși va veni ca variantă de rezervă, portarul va încerca cu siguranță să-i atace poziția de titular a mult mai tânărului Otto Hindrich.

900.000 de euro a fost cea mai ridicată cotă a lui Vâlceanu, în 2021, când evolua la Gaz Metan