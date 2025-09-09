Sport

Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv

CFR Cluj a fost activă până în ultimul minut de mercato și a adus un portar care a fost dorit în trecut și de patronul de la FCSB, Gigi Becali.
Cristi Coste, Iulian Stoica
09.09.2025 | 09:26
Ultima lovitura a lui CFR Cluj pe final de mercato Sia adus portar dorit si de Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga s-a înțeles cu un portar dorit în trecut de Gigi Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik

Perioada de mercato din România s-a încheiat luni, 8 septembrie, la ora 23:59. CFR Cluj a fost cea mai activă formație din SuperLiga, iar în ultima zi de transferuri s-a înțeles cu un portar care a fost dorit în trecut și de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga s-a înțeles cu Octavian Vâlceanu

CFR Cluj a fost cea mai activă echipă din SuperLiga în ultima zi de mercato. „Feroviarii” au scăpat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, de mai mulți jucători de pe lista neagră, dar au și adus întăriri.

După ce clubul din Gruia s-a înțeles, așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate, cu golgheterul all-time din naționala Algeriei, Islam Slimani, Neluțu Varga a mai dat o „lovitură” și are un acord cu un portar care a fost dorit în trecut și de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Neluțu Varga s-a înțeles în ultima zi de transferuri cu Octavian Vâlceanu (28 ani) și portarul urmează să fie anunțat oficial în cel mai scurt timp.

Această mutare vine în contextul în care clubul vrea să scape, așa cum site-ul nostru a anunțat în exclusivitate, de contractul lui Alessandro Micai. Înțelegerea cu portarul italian va fi reziliată cât de curând, astfel că ardelenii s-au orientat rapid către un gardian al porții cu experiență în SuperLiga, iar Vâlceanu pare a fi cea mai bună opțiune ca variantă de rezervă pentru Otto Hindrich.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Cine este Octavian Vâlceanu

Octavian Vâlceanu a făcut primii pași în fotbal la Sportul Studențesc, evoluând ulterior doar în România. Academica Clinceni, Gaz Metan, Petrolul Ploiești, FC Voluntari și Concordia Chiajna sunt echipele la care a evoluat portarul înainte de a semna cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT:
Digisport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Fotbalistul are 99 de meciuri la nivelul SuperLigii, iar mutarea pare a fi una inspirată, Vâlceanu cunoscând foarte bine cum este nivelul campionatului. Deși va veni ca variantă de rezervă, portarul va încerca cu siguranță să-i atace poziția de titular a mult mai tânărului Otto Hindrich.

  • 900.000 de euro a fost cea mai ridicată cotă a lui Vâlceanu, în 2021, când evolua la Gaz Metan
ADVERTISEMENT
”Ordinele la echipă le dă doar Gigi Becali!”. Mihai Pintilii a dezvăluit cum...
Fanatik
”Ordinele la echipă le dă doar Gigi Becali!”. Mihai Pintilii a dezvăluit cum reacționează când patronul de la FCSB dictează schimbările
Elias Charalambous, depășit în istoria naționalei Ciprului de un fotbalist din Superliga României,...
Fanatik
Elias Charalambous, depășit în istoria naționalei Ciprului de un fotbalist din Superliga României, care a schimbat Top 10 all-time
Coșmar pentru România la barajul pe ruta de Liga Națiunilor. Adversari de top...
Fanatik
Coșmar pentru România la barajul pe ruta de Liga Națiunilor. Adversari de top pentru ”tricolori”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a...
iamsport.ro
L-a distrus pe Mircea Lucescu în direct: 'Același securist pe care nu l-a sancționat nimeni niciodată! Un om învechit venit dintr-o lume care trebuia să dispară de mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!