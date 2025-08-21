Ultima manevră a lui Vlad Pascu înainte de condamnare: plicuri cu zeci de mii de euro pentru iertare. Cum au reacționat familiile victimelor

Vlad Pascu ar fi încercat să câștige bunăvoința familiilor victimelor și a judecătorilor oferindu-le sume de bani pe care nu era obligat să le achite.

Planul disperat al lui Vlad Pascu: câți bani a vrut să le dea rudelor

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai. a respins apelurile făcute de autorul accidentului mortal și de procurori, menținând decizia referitoare la plata unor daune morale în valoare de 1,7 milioane euro. Banii vor fi încasați de familiile victimelor rănite și ucise în accident, iar sumele vor fi achitate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Vlad Pascu a sperat până în ultimul moment că va reuși să-i convingă pe judecători că s-a schimbat și că ultimii doi ani petrecuți în arest preventiv l-au făcut să se îndrepte. Când și-a dat seama că șansele de a primi o pedeapsă mai mică sunt aproape inexistente, acesta a apelat la o strategie surprinzătoare și cel puțin discutabilă.

FANATIK a aflat că familia lui Vlad Pascu ar fi încercat încă din timpul procesului. Gestul nu era deloc unul dezinteresat. La una dintre ultimele ședințe de judecată de la Curtea de Apel Constanța, avocații lui Pascu au depus în instanță documente potrivit cărora s-a încercat acoperirea parțială a unor daune morale, însă rudele victimelor au refuzat.

Familiile victimelor lui Vlad Pascu, notificate să vină să-și ridice banii înainte de sentința finală

”Având cuvântul asupra probelor, avocat (…) solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv dovada eforturilor făcute de către inculpat, prin intermediul familiei, de a acoperi parţial sumele ce au fost acordare de instanţa de fond, acestea fiind însă restituite de părţile civile, sumele de bani reprezentând daune morale”, se arată în înheierea ședinței din 21 mai 2025, din dosarul lui Vlad Pascu.

Pe de altă parte, avocatul rudelor le-a spus judecătorilor că familiile victimelor au fost notificate în legătură cu unele sume de bani care le-ar fi fost puse la dispoziție. El spune că s-a încercat, de fapt, o inducere în eroare a judecătorilor.

”S-a încercat inducerea în eroare a instanței”

”Avocat (…) depune la dosarul cauzei un înscris din care rezultă că părţile civile pe care le reprezintă sunt notificate pentru a se prezenta în faţa Biroului de Executori Judecătoreşti (…) pentru a ridica suma de 20.000 de euro cu titlu de daune morale.

Apreciază că prin această notificare s-a încercat inducerea în eroare a instanţei de judecată, în sensul că prin refuzul neexprimat în mod expres să se înțeleagă că părțile civile au solicitat suma de 20.000 de euro ca despăgubire având în vedere cererea de constituire de părţi civile”, se mai arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

Planul șoferului drogat de la 2 Mai a eșuat

În final, instanța a acceptat ca înscrisurile aduse de avocații lui Pascu să fie depuse la dosar. Acest lucru nu a dus, însă, la modificarea pedepsei, după cum s-a putut constata la finalul procesului.

Curtea de Apel Constanța a decis că familia tânărului ucis de Vlad Pascu urmează să primească daune morale de 700.000 de euro, cea a tinerei moarte va primi 640.000 de euro. Alți 370.000 de euro vor merge către rudele răniților. Într-un singur caz, instanța a decis ca despăgubirile să scadă de la 50.000 de euro la 20.000 de euro (față de decizia instanței de fond).

Cine va primi daune morale în procesul lui Vlad Pascu

Obligă partea responsabilă civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), la plata următoarelor despăgubiri civile:

Către partea civilă Olariu Mihaela, în calitate de mamă a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

Către partea civilă Olariu Valentin, în calitate de tata al a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

Către partea civilă Olariu Maria – Selena, în calitate de sora a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 80000 euro;

Către partea civilă Olariu Maria, în calitate de bunica a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

Către partea civilă Olariu Marin, în calitate de bunic al victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

Către partea civilă Tănase Andreea, în calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

Către partea civilă Dinu Gabriela, în calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro.

Către partea civilă Dragomir Cătălin-Ştefan, în calitate de tată al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

