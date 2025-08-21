Ultima manevră a lui Vlad Pascu înainte de condamnare: plicuri cu zeci de mii de euro pentru iertare. Cum au reacționat familiile victimelor

Vlad Pascu ar fi încercat să câștige bunăvoința familiilor victimelor și a judecătorilor oferindu-le sume de bani pe care nu era obligat să le achite.
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai. Curtea de Apel Constanța a respins apelurile făcute de autorul accidentului mortal și de procurori, menținând decizia referitoare la plata unor daune morale în valoare de 1,7 milioane euro. Banii vor fi încasați de familiile victimelor rănite și ucise în accident, iar sumele vor fi achitate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).
Vlad Pascu a sperat până în ultimul moment că va reuși să-i convingă pe judecători că s-a schimbat și că ultimii doi ani petrecuți în arest preventiv l-au făcut să se îndrepte. Când și-a dat seama că șansele de a primi o pedeapsă mai mică sunt aproape inexistente, acesta a apelat la o strategie surprinzătoare și cel puțin discutabilă.
FANATIK a aflat că familia lui Vlad Pascu ar fi încercat să le ofere sume mari de bani familiilor victimelor încă din timpul procesului. Gestul nu era deloc unul dezinteresat. La una dintre ultimele ședințe de judecată de la Curtea de Apel Constanța, avocații lui Pascu au depus în instanță documente potrivit cărora s-a încercat acoperirea parțială a unor daune morale, însă rudele victimelor au refuzat.
”Având cuvântul asupra probelor, avocat (…) solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv dovada eforturilor făcute de către inculpat, prin intermediul familiei, de a acoperi parţial sumele ce au fost acordare de instanţa de fond, acestea fiind însă restituite de părţile civile, sumele de bani reprezentând daune morale”, se arată în înheierea ședinței din 21 mai 2025, din dosarul lui Vlad Pascu.
Pe de altă parte, avocatul rudelor le-a spus judecătorilor că familiile victimelor au fost notificate în legătură cu unele sume de bani care le-ar fi fost puse la dispoziție. El spune că s-a încercat, de fapt, o inducere în eroare a judecătorilor.
”Avocat (…) depune la dosarul cauzei un înscris din care rezultă că părţile civile pe care le reprezintă sunt notificate pentru a se prezenta în faţa Biroului de Executori Judecătoreşti (…) pentru a ridica suma de 20.000 de euro cu titlu de daune morale.
Apreciază că prin această notificare s-a încercat inducerea în eroare a instanţei de judecată, în sensul că prin refuzul neexprimat în mod expres să se înțeleagă că părțile civile au solicitat suma de 20.000 de euro ca despăgubire având în vedere cererea de constituire de părţi civile”, se mai arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.
În final, instanța a acceptat ca înscrisurile aduse de avocații lui Pascu să fie depuse la dosar. Acest lucru nu a dus, însă, la modificarea pedepsei, după cum s-a putut constata la finalul procesului.
Curtea de Apel Constanța a decis că familia tânărului ucis de Vlad Pascu urmează să primească daune morale de 700.000 de euro, cea a tinerei moarte va primi 640.000 de euro. Alți 370.000 de euro vor merge către rudele răniților. Într-un singur caz, instanța a decis ca despăgubirile să scadă de la 50.000 de euro la 20.000 de euro (față de decizia instanței de fond).
Obligă partea responsabilă civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), la plata următoarelor despăgubiri civile: