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Acum că meciurile între echipele naționale s-au terminat, ne pregătim de revenirea SuperLigii României. Pentru FCSB, primul meci va fi cu FC Argeș, iar Laurențiu Reghecampf va trebui să găsească formula potrivită pentru a obține cele trei puncte, după două înfrângeri consecutive. De asemenea, el va fi ajutat și de Mihai Pintilii, care a fost înregistrat la FRF și va putea fi prezent la meciul contra piteștenilor.

Mihai Pintilii va putea sta pe bancă la FC Argeș – FCSB

Gigi Becali a profitat de pauza internațională și a făcut curățenie în stafful tehnic și în conducerea FCSB-ului. Alin Stoica și mai mulți oameni din cadrul academiei au fost înlăturați, Lucian Filip a fost trimis la echipa a doua, iar Mihai Stoica a decis să părăsească clubul.

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Omul de afaceri iar în conducere i-a cooptat pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala. De asemenea, el va fi ajutat de mai mulți oameni în ceea ce privește transferurile la FCSB. După ce Costin Curelea a fost înregistrat în urmă cu două zile, a venit și rândul lui Mihai Pintilii. Prin urmare, el va putea sta pe bancă la meciul cu FC Argeș, care va consemna primul meci de la revenirea sa.

Experiența Levadiakos s-a terminat foarte repede pentru Mihai Pintilii

După ce și-a dat demisia alături de Elias Charalambous pentru că nu au reușit să califice echipa în play-off, Mihai Pintilii a continuat alături de cipriot. După o pauză de câteva luni, cei doi au mers în Grecia, unde au preluat Levadiakos.

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La formația elenă, cei doi au adus mai mulți fotbaliști pe care i-au avut la FCSB, precum Alexandru Pantea, Adrian Șut și Octavian Popescu, dar și jucători pe care îi cunoșteau din SuperLiga României, precum Bauza. Nici acolo rezultatele nu au fost foarte bune, iar deși Charalambous continuă să antreneze la penultima clasată din campionatul Greciei.