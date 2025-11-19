Ultima mutare făcută de FCSB l-a surprins pe Gigi Becali: „Astăzi am aflat și eu”

ADVERTISEMENT

este noul director sportiv al echipei, mutare ce a fost dezvăluită în premieră la FANATIK de în urmă cu câteva săptămâni.

Gigi Becali nu știa de anunțul lui Florin Cernat la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre ultimele mișcări de trupe de la echipa pe care o patronează și spune că nu a știut că lucrurile s-au rezolvat, iar Florin Cernat a ajuns la FCSB. Omul de afaceri spune că Mihai Stoica s-a ocupat de tot și că i-a „ordonat” acestuia să ia legătura cu Florentin Pandele pentru a nu există o supărare din partea acestuia, care îi este fin.

„(n.r. Florin Cernat a fost prezentat oficial la FCSB) Astăzi am aflat și eu. A luat aprobarea de la Pandele, probabil. E finul meu, să nu se supere pe mine. Ce a făcut Meme, nu știu. Nu vreau să se supere finul meu. Probabil a luat aprobarea. El deja se uită la jucători”, a spus Gigi Becali la .

Ce spunea Mihai Stoica despre Florin Cernat

Mihai Stoica a vorbit în termeni laudativi despre Florin Cernat, cel cu care a lucrat în startul carierei, când era conducător la Oțelul Galați, iar acesta era un tânăr jucător de mare perspectivă. Acum, cei doi, care sunt și înrudiți, Stoica fiind nașul lui Cernat, vor fi din nou în aceeași echipă, la FCSB.

„Este un om pe care îl cunosc bine, poate cel mai bine. De fapt, nu-l cunosc decât din 1993, deci sunt doar 32 de ani. Va căuta jucători. În afară de faptul că știu cum vede fotbalul, este și destul de bine conectat și asta contează foarte mult. Știi genul ăla de om despre care toată lumea vorbește frumos? Nu sunt eu ăla, în niciun caz, dar Florin Cernat așa este”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK.

Cariera lui Florin Cernat

Florin Cernat a fost unul dintre cei mai talentați jucători ofensivi pe care România i-a produs în ultimii 25 de ani. Un număr 10 clasic, cu un stâng deosebit, care uneori, prin sclipirile sale, aducea aminte de Gică Hagi. Din păcate nu a reușit să aibă o carieră la fel de strălucită precum cea a „Regelui” și de acolo vin multe întrebări cu privire la potențialul neîmplinit.

A jucat pentru Oțelul Galați, Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Viitorul sau FC Voluntari, aceasta din urmă fiind și echipa de la care s-a retras. Din 2018 a făcut parte din stafful formației ilfovene și a căpătat o experiență importantă în zona administrativă și sportivă.

