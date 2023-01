Ultima ofertă pentru schimbarea acționarului majoritar la Dinamo: “Are banii pe masă!”. Exclusiv

sau un investitor și a transmis că oferta DDB de preluare a pachetului majoritar nu a fost una reală. Eduard Galan, președintele DDB, i-a dat replica omului de afaceri.

Ofertă oficială pentru Dorin Șerdean de preluare a acțiunilor lui Dinamo prin intermediul FANATIK : „Încă e valabil tot ce am discutat!”

cum au decurs negocierile cu Dorin Șerdean și așteaptă în continuare un răspuns de la acționarl majoritar al lui Dinamo: „Eu am avut mandat de la DDB și m-am întâlnit personal și am negociat cu Dorin Șerdean pe data de 7 septembrie. Noi i-am propus în felul următor. 100.000 de euro la semnarea contractului, 100.000 de euro până la 31 decembrie 2022 și 50.000 de euro la sfârșitul sezonului. Cum nu a fost reală oferta dacă am negociat?”.

Dorin Șerdean a invocat că oferta DDB nu a fost una reală deoarece nu a fost susținută de un document scris, însă Eduard Galan nu este de acord: „Nu trebuia să fie nimic scris. Trebuia să spună că este de acord și făceam oferta și OP-ul (n.r.ordinul de plată). Era licitație să aibă scris? Discutăm despre o ofertă făcută între doi oameni de afaceri: ‘Îți dau atât!’ Și dacă spunea ‘Da!’, făceam contractul. I-am făcut o propunere și dacă era de acord, eu redectam. El a semnat propunerea de la ONE după ce a expirat!”.

Președintele DDB a explicat care a fost reacția lui Dorin Șerdean la această propunere și ce garanții a primit: „A spus că este o ofertă corectă, dar se aștepta la mai mult. Nu am încercat să îl păcălesc și nici să țină cu dinții de acțiuni. El ar fi rămas și cu 20% din acțiuni și i-am promis că nu îl vom dilua”.

Dorin Șerdean ar fi păstrat în continuare un procent de 20% din acțiuni: „Mă mir că n-a acceptat. Oferta e valabilă și acum!”

Ba, mai mult, discuțiile au fost doar pentru preluarea a 50% din acțiuni, iar Dorin Șerdean ar fi putut valorifica în continuare un procent important pe care l-ar fi păstrat: „Dorin Șerdean putea în continuare să își aducă aportul pentru procentul de 20% mai departe. Oferta a fost atât de bună că mă mir că nu a acceptat-o. Eu cred că de fapt nu vrea să cedeze către DDB pachetul majoritari. Țin să îi transmis pe această cale că oferta este valabilă și acum! Exact ce am vorbit în acea seară!

Discuțiile mele cu el au fost super civilizate. El mi-a spus că e om de afaceri și înțelege cum merg lucrurile și că este o ofertă OK. A rămas că va reveni el către mine. De ce nu a spus: ‘Da, hai să semnăm!’ L-am întrebat cum stă, cum este, dacă s-a gândit, ce facem mai departe… Nu a mai zis nimic”.

Președintele DDB s-a angajat să îi ofere personal o sumă importantă în momentul în care înțelegerea ar fi fost parafată: „Suma de 100.000 de euro a fost asumată de mine în nume propriu! I-am spus-o la masă. Asta înseamna că își primea banii imediat la semnătură. Mă rog, eu am cerut șapte zile în care să se facă transferul bancar. Nu mi-a mai răspuns. Nu a spus: ‘Da, vreau!’ A zis așa: ‘Mă gândesc și cred că putem face multe lucruri împreună’. Am revenit și a zis că mai vorbim, apoi nu s-a mai întâmplat nimic.

Nu era vorba de o cedare a acțiunilor, ci de o împărțire a acțiunilor. Ne dădea nouă o parte pe bani și rămânea cu un procent, astfel încât mai întâi să îl poată fructifica și să își acopere dacă a avut cheltuieli suplimentare”.

Eduard Galan răspunde acuzațiilor lui Dorin Șerdean: „Oamenii care au donat pentru Dinamo prin intermediul APCH trebuie să stea liniștiți”

că suporterii lui Dinamo sunt păcăliți, iar banii donați de membri DDB au altă destinație, iar Eduard Galan a replicat: „Dorin Șerdean spune că DDB nu e APCH și APCH nu e DDB. Că DDB e doar un program de marketing. Nu. Hai să îți dau un exemplu: Emag. Firma din spate e Dante International. Toți membri DDB cu card activi vor fi membri titulari în APCH. De-asta modificăm acum statutul, vor fi adeziuni și tot ce trebuie. De ce Dante nu se cheamă Emag SA sau SRL?

Oamenii care au donat pentru Dinamo prin intermediul APCH trebuie să stea liniștiți. Asociația nu s-a chemat DDB. DDB e un trademark. Nu am înființat o altă asociație pentru că APCH exista deja, are istoric, tot ce trebuie, și a fost mult mai ușor pentru noi. Modelul nu e inventat de noi și e valabil peste tot în lume”.

Acționarul-majoritar al lui Dinamo , însă președintele DDB îi liniștește pe suporterii „alb-roșii”: „E un proces intentat de Dorin Șerdean fără nicio calitate, fără nimic! Noi ne-am respectat statutul și absolut toate obligațiile. Sunt șanse de 0% ca APCH să fie dizolvată! Noi am făcut exact ceea ce scria în statut, adică să ajutăm clubul Dinamo.

Eduard Galan a ținut să răspundă și la acuzațiile conform cărora DDB ar fi vândut bilete în numele lui Dinamo:„Dorin Șerdean spunea că noi am vândut bilete virtuale la meciurile lui Dinamo. Fals! Noi am vândut bilete virtuale pentru a da posibilitatea și oamenilor cu mai puține posibilități financiare să doneze către asociație și noi să îi redirecționăm către club. Dinamo a avut propriile bilete la fiecare meci. Cum să vindem noi în numele clubului bilete?!”.

Dinamovistul îl contrazice pe Șerdean și în privința apelului pentru aprobarea planului de reorganizare: „Noi nu am încercat să tragem de timp când am făcut apelul pentru aprobarea planului de reorganizare. Noi mergem pe ideea noastră și pe faptul că dreptatea e de partea noastră. Justiția se face în sala de tribunal și nu discutând unul cu altul”.

DDB îl așteaptă pe Dorin Șerdean să bage bani la Dinamo așa cum a declarat: „Nu putem fi decât foarte mulțumiți!”

că e dispus să aducă bani la Dinamo sau să aducă un investior și vrea să își reia funcția în plus după ce a câștigat procesul, iar DDB îl așteaptă cu brațele deschise: „Dacă domnul Șerdean e dispus să bage bani în Dinamo, noi nu putem fi decât foarte mulțumiți! Poate veni liniștit, nu avem nicio problemă. Poate să vină și la muncă, dar să vedem din ce bani i se va plăti leafa. Știu că era un post liber la Săftica, dar cred că s-a ocupat între timp…

Noi suntem voluntari la Dinamo. Acționari minoritari, dar majoritari la banii pe care-i băgăm. Sper ca acționarul majoritar cu zero investiții în club, să vină măcar pe aceeași leafă. Ce a făcut pentru Dinamo în ultimele luni? Să își asume eșecurile! Nici nu știe ce se întâmplă în club! Noi facem lucruri, ne dăm de ceasul morții! O să ajungem la spital, înnebunim!”.

Ce a mai spus Eduard Galan, președintele DDB

„După ce am fi preluat acțiunile am fi făcut ce am făcut și până acum. Ideea e ce facem acum cu acțiunile la el?! Noi am fi cheltuit 250.000 de euro pentru un procent mult mai mic de acțiuni față de oferta pe care a avut-o de la ONE. Și ce facem mai departe? Suntem în același punct! Adică să le vinzi către programul DDB era o problemă pentru că nu mergeam mai departe? Păi programul DDB duce Dinamo mai departe!

Cum puteam băga noi bani altfel într-o firmă în care suntem acționari minoritari? Dacă oamenii aveau încredere în Dorin Șerdean i-ar fi dat lui banii! Astea sunt niște subiecte false care agită suflarea dinamovistă, mai ales pe cei cu care nu comunicăm suficient!”