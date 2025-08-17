Ultimă oră: România, zguduită de un cutremur! În ce orașe s-a resimțit seismul

Seismul a fost înregistrat recent în România, în zona Vrancea. Mișcare tectonică a atras atenția localnicilor, fiind perceput în mai multe orașe din apropiere.

În ce orașe din România s-a resimțit cutremurul?

Un cutremur slab a avut loc luni, 17 august 2025, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la ora 10:01:24, ora locală a României. Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe Richter și s-a produs la o adâncime de 121,3 km, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din apropiere, printre care Buzău, Sfântu-Gheorghe, Focșani, Brașov și Ploiești. Nu au fost înregistrate pagube sau victime.

„În ziua de 17 August 2025, la ora 10:01:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 121.3 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km V de Focsani, 64km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti”, se arată în nota transmisă de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cele mai mari cutremure din ultimii 5 ani

În februarie 2023, județul Buzău a fost afectat de un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter, urmat de un altul cu magnitudinea de 4,4 grade în județul Vrancea. Aceste evenimente au fost resimțite în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, fără a provoca daune majore.

În 2022, un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade a avut loc în județul Gorj, fiind urmat de un altul cu 5,7 grade în aceeași zonă. Aceste seisme au afectat 22 de localități din cinci județe, provocând daune minore și câteva persoane rănite.

Cele mai mari cutremure din istoria recentă a României

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în ultimele decenii a avut loc pe 4 martie 1977, cu o magnitudine estimată între 7,4 și 7,9 grade pe scara Richter. Acesta a provocat moartea a peste 1.500 de persoane și a lăsat mii de răniți, fiind unul dintre cele mai devastatoare evenimente seismice din istoria țării.

În 1986, un alt cutremur major cu magnitudinea de 7,0 grade a afectat județul Vrancea, fiind resimțit în toată țara și în regiunile învecinate. Acesta a provocat pagube semnificative în infrastructură și locuințe.

Autoritățile continuă să monitorizeze activitatea seismică și să implementeze măsuri de prevenire și protecție a populației.