Ultimă oră. Universitatea Craiova, sancționată drastic de UEFA!

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Lovitură financiară dură pentru Universitatea Craiova și Mihai Rotaru! UEFA a sancționat clubul din Bănie după incidentele petrecute la partida cu Getafe, din Conference League, disputată pe 15 octombrie 2026. Oltenii au primit o amendă de 35.250 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice. Vestea bună pentru suporterii alb-albaștrilor este că sancțiunea este exclusiv financiară: nu s-a dispus închiderea stadionului sau a vreunui sector de tribună!

Universitatea Craiova, amendată cu 35.250 de euro de UEFA! Ce s-a întâmplat la meciul cu Getafe

Universitatea Craiova a fost sancționată de UEFA , pe 15 octombrie 2026, în Conference League. Forul continental a analizat incidentele produse la confruntarea din Bănie și a decis să aplice clubului oltean o amendă în valoare de 35.250 de euro.

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Potrivit deciziei UEFA, sau a altor obiecte, faptă încadrată la articolul 16, alineatul 2, litera c, din Regulamentul Disciplinar UEFA. Astfel, Universitatea Craiova va trebui să suporte o sancțiune financiară importantă în urma comportamentului din tribune la meciul european cu formația spaniolă.

Deși valoarea amenzii este una considerabilă, Universitatea Craiova a evitat o sancțiune care ar fi afectat direct prezența suporterilor la meciurile europene. UEFA nu a dictat disputarea vreunei partide cu porțile închise și nici închiderea unui sector al stadionului. De asemenea, decizia comunicată nu include un avertisment suplimentar.

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35.250 de euro este amenda primită de Universitatea Craiova de la UEFA

Amenzile dictate de UEFA împotriva U. Craiova

Probleme au fost și în august 2025, la meciul cu İstanbul Başakşehir, câștigat de olteni cu 3-1. Suporterii Craiovei au afișat o coregrafie cu un mesaj ofensator la adresa UEFA. Clubul a primit o amendă de 15.000 de euro pentru mesajul respectiv și alte 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces. În total, sancțiunile au ajuns la 29.000 de euro.

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Universitatea Craiova a fost amendată din nou în vara anului 2026, după returul cu Levski Sofia, din preliminariile Champions League. UEFA a aplicat sancțiuni de 23.625 de euro. Dintre acestea, 4.250 de euro au fost pentru utilizarea materialelor pirotehnice, 4.375 de euro pentru aruncarea obiectelor și 15.000 de euro pentru pătrunderea spectatorilor pe teren.

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Programul Universității Craiova în Conference League 2026/2027

15 octombrie: Universitatea Craiova – Getafe 1-1

22 octombrie: Inter Escaldes – Universitatea Craiova 1-3

5 noiembrie: Universitatea Craiova – Egnatia 2-0

26 noiembrie: Brighton – Universitatea Craiova

10 decembrie: Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie: Universitatea Craiova – FC Copenhaga