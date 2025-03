Ultima postare făcută de Dana Budeanu despre tatăl ei: „Cel mai mare dar”

Dana Budeanu a făcut o postare emoționantă despre tatăl ei, pe care l-a condus pe ultimul drum în urmă cu doar câteva zile. Modista a postat un citat pe pagina personală de Instagram, niște cuvinte pe care le va ține mereu minte, ca o lecție de viață, rostite de regretatul ei părinte.

Vedeta, realizatoare a emisiunii „Verdict”, a vrut să marcheze, în felul ei, dispariția tatălui ei de pe pământ, chiar prin vorbele celui care a fost pentru ea ca o icoană. „Cel mai mare dar al omului este uitarea – Tata”, este postarea pe care a făcut-o Dana Budeanu.

Creatoarea de modă, una din cele mai cunoscute formatoare de opinie de la noi, nu a confirmat până la această oră decesul părintelui ei, însă acest citat pare a fi unul sugestiv pentru mulți. Informația despre decesul lui Adrian Guțilă a apărut pe un site din Oltenia, . Potrivit publicației online, tatăl Danei Budeanu a fost înmormântat vineri, 28 martie 2025, în satul Godinești, de unde acesta era.

Familia Danei Budeanu, afaceri în domenii interesante. Fratele vedetei a devenit impresar de fotbal în 2004

Dana Budeanu fiul lui și fratele Tudor. Tatăl Danei Budeanu a fost un important om de afaceri din România, care activa în zona resurselor energetice. Numele său a fost implicat într-un scandal în urmă cu mai mulți ani, într-un raport ONU care vorbea despre șpăgi date conducerii irakiene, pentru petrol.

Fratele Danei este și el un personaj interesant, activând în fotbal. În anul 2004, Tudor și-a început cariera de impresar de fotbal. Compania sa de impresariat chiar îi poartă numele: „Tudor Guțilă Management”.

„Din 2004 sunt impresar, atunci am realizat primul transfer, l-am adus pe Cooper la Galați. Am jucat fotbal doar la un nivel amator, cât am fost în Anglia la studii. În Anglia, bursele din cele mai mari universități sunt acordate și în funcție de criteriul acesta, dacă participi la o competiție sportivă: fotbal, rugby, canotaj, tenis.

Cu rezultate bune într-un sport obții mai ușor o bursă. Planul, când m-am apucat de impresariat, a fost să fac scouting și acest scouting să-l monetizez ca agent. Adică să descopăr jucători și să-i propun în România. Sunt oameni din cluburi cu care vorbesc. Mă cunosc. Nu sunt cunoscut pentru public, asta e adevărat. Dar e mai important să fiu știut în business”, spunea fratele Danei Budeanu acum câțiva ani,

„Am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată”

Dana Budeanu, în rarele ocazii în care a vorbit despre familia ei, a ținut să spună cât de importanți au fost părinții pentru ea, de care va fi tot restul vieții mândră. „Provin dintr-o familie ai cărei părinți au fost discriminați EXTREM, pentru că aveau ‘dosar prost’… am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată, cu o mamă și un tată plini de povești de viață fantastice și tăceri la fel… m-au crescut niște părinți care au tăcut cândva, ca astăzi eu să pot vorbi cât vreau…

M-au crescut niște oameni superbi, unici prin cât amar au dus în spate și-n suflet, fără să ne arate nouă, copiilor, nimic… și așa am făcut și eu cu fetițele mele, cărora nu m-am plâns o dată şi cărora le am spus că totul este numai fericire și iubire, și univers infinit… că aşa mi-au spus mie bunu și buni, care-s pentru mine și pentru ele nişte SFINŢI…”, spunea, printre altele, într-o postare făcută pe Facebook, Dana Budeanu.