Sport

Ultima șansă a lui Octavian Popescu? Gigi Becali a spus totul despre „perla” trimisă în Grecia: „Numai așa!”

Mihai Dragomir
16.11.2026 | 18:00
Ultima sansa a lui Octavian Popescu Gigi Becali a spus totul despre perla trimisa in Grecia Numai asa
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Gigi Becali, sfat prețios pentru Octavian Popescu. Ce l-a îndemnat patronul FCSB-ului. Foto: Colaj FANATIK.
FCSB l-a trimis pe Octavian Popescu sub formă de împrumut la Levadiakos, în Grecia, unde nu a impresionat până acum. Gigi Becali a spus ce trebuie să facă „perla” sa pentru a-și reveni.
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Octavian Popescu a început sezonul actual la FCSB, într-o revenire de formă, dar bucureștenii au decis să îl împrumute în Grecia, la Levadiakos, unde colaborează cu fostul antrenor al „roș-albaștrilor”, Elias Charalambous. Însă fotbalistul român nu a impresionat nici aici, deocamdată, iar Gigi Becali a spus că doar apropierea de biserică îl va readuce pe drumul cel bun.

Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Octavian Popescu

Octavian Popescu a plecat de la FCSB ca să-și salveze cariera, dar cifrele sale sunt înfiorătoare în Grecia. Recent, tânărul fotbalist s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro, atrăgând din nou atenția cu un aspect din afara sferei domeniului în care activează. Gigi Becali a vorbit luni, 16 noiembrie, despre jucătorul său, nesfiindu-se să îl caracterizeze. Latifundiarul din Pipera a spus că Tavi Popescu nu posedă tăria necesară de caracter încă, dar speră ca acesta să își revină.

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„Băi, n-am ținut legătura. Să dea Dumnezeu să-și revină! Pentru că e chestiune de caracter, de mentalitate, de bărbăție. El, care era pe val, cum era, și a făcut tâmpeniile alea… Înseamnă că nu are caracter puternic. Un om care are caracterul slab poate cădea oricând în aceeași patimă. Trebuie să ai caracter puternic!”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali a spus care este ultima șansă a lui Octavian Popescu să revină la nivelul cu care se afirmase

Ulterior, Gigi Becali a explicat și cum va putea, de fapt, Octavian Popescu să ajungă la nivelul cu care se consacrase în fotbalul mare. Patronul FCSB-ului a spus că doar apropierea de biserică și de credință îl poate ajuta, dându-l exemplu pe Florinel Coman, care i-a ascultat sfatul și a cunoscut progresul în urma legăturii cu cele sfinte. „Dacă se apropie de biserică, da. Numai biserica! De la astea numai biserica te poate apăra. Eu l-am botezat, acuma…  I-am și zis, dacă l-am botezat poate îl salvează Domnul.

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Ce copil, mă? Copil care face copii? E bărbat de 23 de ani, ce copil? Eu îl trimit, uite: Coman s-a spovedit, s-a împărtășit, l-a curățat duhovnicul. Dar el… Și el tot la același părinte se spovedește. Dar uite că l-a tot sunat, nu prea a vrut. ‘Lasă că da’, l-a tot amânat, deci…”, a mai declarat Gigi Becali. Octavian Popescu a jucat în prima victorie obținută de Levadiakos în acest sezon din Grecia, 3-0 cu Aris. În urma succesului de pe teren propriu, românul fusese notat la începutul lunii cu 7.0, deși nu contribuise la niciuna dintre reușitele echipei sale.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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