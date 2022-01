Ultima speranţă a lui Novak Djokovic în procesul final! Hârtia care îi poate aduce victoria. Foto

Novak Djokovic s-a reîntors în detenţie, după ce Alex Hawke, ministrul Imigraţiei, i-a revocat viza, iar sârbul mai are o singură cale de atac. După o primă rundă de audieri, care a avut loc sâmbătă noapte, sârbul va afla decizia finală a judecătorilor după şedinţa care va începe duminică, de la ora 00:30.

Procesul final în cazul lui Novak Djokovic. Prima victorie a lui Nole

, avocaţii acuzării au cerut ca un singur judecător să fie prezent la audierile finale. Totul a venit după cererea echipei legale a lui Novak Djokovic, care a cerut un complet cu trei judecători.

Novak Djokovic a obţinut o primă victorie, după ce australienii au anunţat că procesul va avea parte de un complet cu trei judecători, format din James Allsop, Anthony Besanko şi David O’Callaghan.

Înaintea audierilor, australienii , care are 268 de pagini, şi în care se găsesc toate documentele lui Novak Djokovic, stenograma din momentul reţinerii, dar şi alte dovezi care să-l ajute pe sârb să obţină victoria.

Sârbii mizează pe un document important

Presa din Serbia susţine că unul dintre documentele din dosar i-ar putea aduce victoria lui Novak Djokovic, aşa cum s-a întâmplat şi în primul proces. Atunci, judecătorul Anthony Kelly l-a eliberat pe Nole, iar acesta a putut să se antreneze.

Documentul în cauză este chiar scutirea medicală primită de Novak Djokovic, din partea organizatorilor Australian Open 2022. Conform hârtiei, tenismenul de 34 de ani putea să intre pe teritoriul Australiei fără să fie vaccinat, după ce s-a infectat cu COVID-19 în luna decembrie 2021.

Un amănunt important, în finalul scutirii, Federaţia de Tenis din Australia stipulează că hârtia a fost oferită în urma unei analize a unei comisii medicale independete, dar şi pe baza protocolului medical din Australia. Documentul a fost eliberat pe 30 decembrie, la opt zile dpă ce Novak Djokovic fusese testat negativ.

“Condiţiile scutirii sunt în concordanţă cu recomandările din protocolul ATAGI (n.r. Grupul Tehnic-Consultativ Australian de Imunizare)”, se arată în finalul documentului primit de Novak Djokovic.

Agentul lui Novak Djokovic şi-a asumat greşeala din formularul de călătorie

Una dintre marile probleme apărute în ultimele zile, înainte ca viza să fie revocată, a fost completarea incorectă a formularului de călătorie. La intrarea în Australia, Novak Djokovic avea un document pe care era trecut faptul că nu a mai călătorit în nicio ţară în ultimele săptămâni.

Tenismenul a susţinut că agentul lui s-a ocupat de completarea formularului şi că a greşit atunci când a completat cu “nu” la această căsuţă. În documentele prezentate instanţei s-a aflat şi declaraţia agentului, o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

“În prezent sunt agentul domnului Novak Djokovic, funcţie pe care deţin de 11 ani. Ca parte a muncii pentru domnul Djokovic, mă ocup de aranjamentele pentru călătorii. În ianuarie 2022 am fost implicată în aranjamentele de călătorie ale domnului Djokovic în Australia, pentru participarea la Australian Open 2022.

Pe 1 ianuarie 2022 am completat şi trimis formularul de călătorie în numele domnului Novak Djokovic. La întrebarea 2, legată de alte călătorii în străinătate, am răspuns cu “nu”. A fost o greşeală. Nu am verificat cu domnul Djokovic corectitudinea informaţiilor.

Recent mi-a fost adus la cunoştinţă că domnul Djokovic a călătorit în Spania pe sau în jurul datei de 28 decembrie 2021. Eroarea mea a fost accidentală şi neintenţionată. Recunosc importanţa şi corectitudinea răspunsurilor într-un formular atât de important. Îmi cer scuze, sunt tulburată şi jenată de această eroare”, a fost declaraţia agentului.