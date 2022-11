Ultima speranță a lui Putin pentru un triumf în Ucraina: o victorie a republicanilor trumpiști. “Niciun cent nu va mai merge către război”

Rezultatul alegerilor parțiale din Statele Unite ar putea avea un efect direct asupra războiului din Ucraina, speranța Moscovei fiind că o victorie a republicanilor ce le-ar putea asigura majorități în ambele camere ale Congresului SUA ar putea duce la oprirea ajutorului militar pentru Kiev.

Dacă începând cu luna septembrie armata rusă a suferit o serie de înfrângeri pe frontul din Ucraina, atât în sud, cât și, mult mai spectaculos, în nord-est, în ultimele săptămâni rușii par să fi reușit să stabilizeze cumva linia frontului. În acest context, analiștii militari sunt de părere că ultimele zile și săptămâni am putut observa cum lupta dintre Kiev și Moscova se duce departe de linia frontului, dovadă campania Rusiei de a distruge rețelele de energie electrică din Ucraina și încercarea eșuată de a sabota acordul pentru cereale (unde s-a întors după ce Turcia a anunțat că acordul rămâne în picioare și fără participarea Rusiei).

„Faptul că linia frontului a rămas neschimbată în ultima perioadă maschează faptul că ambele tabere sunt implicate într-o luptă intensă pentru a determina rezultatul bătăliei prin eforturi îndreptate mult în spatele liniilor. Ele duc războaie strategice politice/logistice, al căror rezultat va determina în final rezultatul războiului”, este de părere profesorul de studii militare , care susține că planul rușilor are trei elemente distincte, printre ele atacul asupra rețelei de energie din Ucraina și sabotarea acordului pentru cereale.

„Mult mai importantă este speranța Rusiei că alegerile parțiale din SUA vor aduce controlul republican atât la Camera Reprezentanților, cât și la Senat. O astfel de victorie, dar un partid dominat încă de nucleul său trumpist, ar oferi o speranță reală pentru o eventuală reducere a sprijinului american pentru Ucraina”, a notat acesta, subliniind faptul că totuși nu există o poziție unită în rândul republicanilor pe această temă.

„Sub controlul republicanilor, niciun cent nu va mai merge către Ucraina”, a declarat la un miting electoral Marjorie Taylor Greene, o reprezentantă republicană, susținătoare înfocată a lui Donald Trump. Şi liderul republicanilor din Congres și probabil viitorul speaker al Camerei Reprezentanților, poziție din care va controla viitoarele alocări de fonduri, Kevin McCarthy a declarat la pentru Ucraina după alegeri.

“Under Republicans not another penny will go to Ukraine.”

To : Is this in fact the position of House Republicans? Is the de facto GOP Leader?

h/t

— Bill Kristol (@BillKristol)