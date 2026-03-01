Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv

FCSB mai are șanse minime să prindă play-off-ul din SuperLiga după ultimele rezultate. Campionii sperau ca CFR Cluj să fie depunctată, însă nici aici lucrurile nu stau bine pentru Gigi Becali & compania.
Adrian Baciu
01.03.2026 | 18:24
După victoriile lui U Cluj și CFR Cluj, doar un loc a mai rămas disponibil în play-off. Pentru el, FC Argeș se află în pole-position. În ceea ce o privește, FCSB, aflată pe locul 7, spera la o minune în afara terenului. Mai exact, ca CFR Cluj să fie depunctată. Nici în această privință lucrurile nu stau bine pentru campioană. Anunțul făcut la FANATIK de șeful ardelenilor, Iuliu Mureșan.

Ce lovitură primește FCSB înainte de ultimele meciuri din play-off: CFR Cluj nu va fi depunctată. Anunțul lui Iuliu Mureșan

CFR Cluj a acumulat 50 de puncte după victoria de la Ovidiu cu Farul și s-a calificat matematic în play-off, după 10 victorii consecutive în campionat. În ultimele zile, în spațiul public a apărut informația conform căreia echipa lui Daniel Pancu riscă depunctarea în perioada următoare. Motivul este legat de o sumă de bani pe care impresarul Cătălin Sărmășan o are de primit de la CFR Cluj, adică 200.000 de euro.

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, președintele echipei din Gruia a fost întrebat direct de Horia Ivanovici despre această situație. Iuliu Mureșan i-a asigurat pe Pancu și pe elevii săi, dar și pe fani, că echipa nu va avea probleme cu depunctarea. Luni, 2 martie, clubul se va achita de datorie și nu va risca astfel nicio depunctare, spre ”necazul” celor de la FCSB.

„(n.r. Peste 24 de ore riscați să fiți depunctați cu 2 puncte dacă nu îi plătiți agentului Sărmășan 200.000 de euro. Cum stați?) O să plătim. Noi, am mai spus-o, de multe ori în ultima zi rezolvăm problemele. Și așa va fi și luni (n.r. 2 martie). Se rezolvă. Luni, la prânz, e comisia. Înainte, trimitem OP-ul că am plătit și se închide”, a spus oficialul feroviarilor.

Iuliu Mureșan, după ce CFR Cluj a făcut rost de bani: „Avem și prieteni, nu doar dușmani”

În momentul în care moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA i-a spus lui Iuliu Mureșan că, într-un final, ”ați făcut până la urmă rost de bani”, oficialul lui CFR Cluj a răspuns:

„CFR Cluj nu are numai dușmani și invidioși, are și prieteni. (n.r. de aceea ați rămas la CFR, să rezolvați problemele?) Da, și de aceea, dar și din alte motive”, a spus Mureșan. Acesta din urmă a recunoscut faptul că, dacă luni CFR nu plătea datoria spre Sărmășan, echipa pierdea 2 puncte uriașe în economia luptei la play-off.

„Cred că da, în mod normal pierdeam 2 puncte. Dacă nu mâine, ne mai puteau da 5 zile, dar nu știu exact. Vom plăti mâine (n.r. luni), să nu mai riscăm nimic. Dacă nu plăteam, apoi tot la 2 săptămâni ne mai luau 2 puncte”, a spus președintele ardelenilor.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
