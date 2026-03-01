Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După victoriile lui U Cluj și CFR Cluj, doar un loc a mai rămas disponibil în play-off. Pentru el, FC Argeș se află în pole-position. În ceea ce o privește, FCSB, aflată pe locul 7, spera la o minune în afara terenului. Mai exact, ca CFR Cluj să fie depunctată. Nici în această privință lucrurile nu stau bine pentru campioană. Anunțul făcut la FANATIK de șeful ardelenilor, Iuliu Mureșan.

Ce lovitură primește FCSB înainte de ultimele meciuri din play-off: CFR Cluj nu va fi depunctată. Anunțul lui Iuliu Mureșan

CFR Cluj a acumulat 50 de puncte după victoria de la Ovidiu cu Farul și s-a calificat matematic în play-off, după 10 victorii consecutive în campionat. În ultimele zile, în spațiul public a apărut informația conform căreia echipa lui Daniel Pancu riscă depunctarea în perioada următoare. Motivul este legat de o sumă de bani pe care impresarul Cătălin Sărmășan o are de primit de la CFR Cluj, adică 200.000 de euro.

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, președintele echipei din Gruia a fost întrebat direct de Horia Ivanovici despre această situație. și pe elevii săi, dar și pe fani, că echipa nu va avea probleme cu depunctarea. Luni, 2 martie, clubul se va achita de datorie și nu va risca astfel nicio depunctare, spre ”necazul” celor de la FCSB.

„(n.r. Peste 24 de ore riscați să fiți depunctați cu 2 puncte dacă nu îi plătiți agentului Sărmășan 200.000 de euro. Cum stați?) O să plătim. Noi, am mai spus-o, de multe ori în ultima zi rezolvăm problemele. Și așa va fi și luni (n.r. 2 martie). Se rezolvă. Luni, la prânz, e comisia. Înainte, trimitem OP-ul că am plătit și se închide”, a spus oficialul feroviarilor.

Iuliu Mureșan, după ce CFR Cluj a făcut rost de bani: „Avem și prieteni, nu doar dușmani”

În momentul în care moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA i-a spus lui Iuliu Mureșan că, într-un final, ”ați făcut până la urmă rost de bani”, oficialul lui CFR Cluj a răspuns:

„CFR Cluj nu are numai dușmani și invidioși, are și prieteni. (n.r. de aceea ați rămas la CFR, să rezolvați problemele?) Da, și de aceea, dar și din alte motive”, a spus Mureșan. nu plătea datoria spre Sărmășan, echipa pierdea 2 puncte uriașe în economia luptei la play-off.

„Cred că da, în mod normal pierdeam 2 puncte. Dacă nu mâine, ne mai puteau da 5 zile, dar nu știu exact. Vom plăti mâine (n.r. luni), să nu mai riscăm nimic. Dacă nu plăteam, apoi tot la 2 săptămâni ne mai luau 2 puncte”, a spus președintele ardelenilor.

