Ultima vizită a Craiovei la Cluj putea produce un cutremur la CFR. Cum a scăpat Dan Petrescu de demitere

CFR Cluj – Universitatea Craiova este capul de afiş al ultimei etape din 2020 din Casa Pariurilor Liga 1. Precedentul meci dintre cele două pe stadionul din Gruia a fost scânteia care a aprins conflictul dintre antrenorul şi patronul clujenilor, terminat prin demiterea lui Dan Petrescu la finalul lunii noiembrie.

Pe 28 iunie 2020, în etapa a cincea a play-off-ului, oltenii conduşi de Cristiano Bergodi mergeau pe terenul liderului CFR Cluj pentru a încerca să relanseze lupta la titlu. Patru puncte le despăţeau pe cele două, iar trupa din Bănie avea nevoie de victorie.

La final, oaspeţii s-au impus cu 3-2, golul izbăvitor fiind înscris de Cicâldău în minutul 88. Lupta la titlu era relansată, iar scaunul lui Dan Petrescu începea să se clatine.

Dan Petrescu, la un pas să fie demis după înfrângerea în faţa Craiovei

Pandemia de coronavirus a oprit în martie aproape toate campionatele de fotbal din lume, iar Liga 1 nu a făcut excepţie. După două runde din play-off, s-a spus stop şi s-a aşteptat un moment prielnic pentru reluarea competiţiei.

Pe 14 iunie, CFR juca primul meci după o pauză de trei luni, cu rivala FCSB. Victoria cu 1-0 căsca o prăpastie între clujeni şi trupa roş-albastră, considerată principala contracandidată. „Echipa lui Dan Petrescu are 7 puncte avans față de FCSB, iar dacă sâmbătă s-a dat restartul în Casa Pariurilor Liga 1, putem spune că o zi mai târziu s-a și încheiat“, scria, pe bună dreptate, trimisul FANATIK la meciul respectiv.

FCSB era scoasă din luptă, iar CFR se desprindea. Totul s-a schimbat două săptămâni mai târziu. Pe 28 iunie, CFR primea vizita Craiovei în etapa cu numărul 5. Liderul avea 36 de puncte, iar oltenii 32. Mai mult, trupa lui Dan Petrescu nu mai pierduse pe teren propriu în campionat de aproape 2 ani de zile şi era favorită.

Universitatea a forţat încă din start. Gol Koljic în minutul 9 şi se conturau speranţe. În minutul 55, Mihăilă dubla avantajul, iar entuziasmul oltean era la cote maxime. În stil de mare campioană, CFR Cluj egala în următorul sfert de oră. Deac în 60 şi Vinicius în 70 aduceau linştea în Gruia. CFR avea din nou 4 puncte avans când mai erau doar 5 meciuri de disputat. Golul din minutul 88 reuşit de Cicâldău a schimbat însă totul.

Lupta la titlu era în toi. Pentru CFR a urmat o remiză cu Astra şi pierderea şefiei clasamentului. Neluţu Varga şi-a pierdut şi el răbdarea. A vrut să dea afară antrenorul. La vremea respectivă, FANATIK a prezentat în exclusivitate planul patronului de a-l aduce pe Adrian Mutu în locul lui Dan Petrescu.

Clauzele din contract l-au salvat pe Dan Petrescu

Singura scăparea a lui Dan Petrescu: clauzele din contract. 2,5 milioane de euro trebuia să primească dacă era demis.

Finalul de campionat a fost unul tensionat, iar sabia a stat deasupra capului lui Dan Petrescu până în ultima etapă. Ca meniul să fie complet, CFR Cluj a învins Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco“ în ultimul joc al sezonului şi s-a încoronat pentru a treia oară consecutiv campioana României. Dan Petrescu era izolat în spital la ora partidei, avea COVID-19.

„Un antrenor de fotbal are contract. Dar dacă e dat afară, ce poate să facă? Să mă dea afară! Eu am contract, clauze. Mai am încă doi ani pe hârtie! La CFR Cluj, în comparație cu Barcelona, Real, AC Milan sau Inter, n-ai voie să pierzi niciun meci. Eu îl avertizez pe antrenorul care ar veni… dacă pierzi un meci ai toate șansele să rămâi pe liber!”, spunea Dan Petrescu după câştigarea campionatului, lucru care i-a salvat în cele din urmă postul.