Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale: „Sper să atac un titlu important”. Exclusiv

Sporturile de contact prind tot mai tare contur în România. Influencerul Theo Zeciu va organiza o gală de box profesionist, care se va desfășura vineri, 21 noiembrie, în București.

Florian Andrei se bate la Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu

Deși este un influencer cu două milioane de abonați pe YouTube și cu 894 de mii de urmăritori pe Instagram, Theo Zeciu a decis să organizeze o gală profesionistă de box. Show-ul va avea loc vineri, 21 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Polivalentă din București.

Theo Zeciu a adunat 8 pugiliști români, care vor lupta cu adversari profesioniști din țări precum Georgia, Bosnia Herzegovina, Mexic sau Tanzania. Printre aceștia se numără și Florian „The Sylvanian Warrior” Andrei.

La doar 20 de ani, sportivul din Zalău este neînvins și are un record de 10-0-0. de Tineret IBO, campion WBF Intercontinental și campion IBA International.

Adversar din Mexic pentru Florian Andrei

Florian Andrei va boxa împotriva mexicanului Carlos Jesus Gallego Montijo (27 de ani), într-un meci Confruntarea este programată pe durata a patru reprize, iar pentru român are o încărcătură specială.

„Mă simt foarte pregătit pentru acest meci, deși nu a fost plănuit în calendarul meu competițional de anul acesta, sunt într-o continuă pregătire de câteva luni. Am un adversar din Mexic, pe care l-am studiat bine și sunt convins că vom face un meci puternic din care sunt sigur că voi ieși învingător.

Sunt mândru că pot reprezenta Sălajul la cel mai înalt nivel și abia aștept să urc din nou în ringul de box. Sper ca anul viitor să atac din nou un titlu important în boxul profesionist și mi-aș dori și să debutez în kickboxing-ul profesionist, prima mea dragoste”, a declarat Florian Andrei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Legat de ce face Theo, mi se pare interesant ca a decis să își creeze propria promoție de box. E o persoană cunoscută cu influență, care aduce un plus boxului în România, care după părerea mea cam scârțâie. Sper să continue și sper ca pe viitor să vină cât mai mulți astfel de oameni către box” – Florian Andrei

Cine se luptă la gala de box a lui Theo Zeciu

Cei 8 pugiliști care vor reprezenta tricolorul la gala Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu sunt Florian Andrei, Daniel Buciuc, Mirel Drăgan, Andrei Arădoaie, Alin Hlibiciuc, Ionuț Marin, Robert Stoica și Loredana Marin. Biletele la acest eveniment pot fi cumpărate de pe site-ul .

„Vă salut! Numele meu e Theo Zeciu și sunt un creator de conținut din România și amator al sportului. Bine, al sportului în general, că la sporturi de contact mai am de munca. Ce vreau eu să fac, vreau să susțin ridicarea sportului profesionist în România și am nevoie de ajutorul vostru pentru asta, bineînțeles. Hai să facem cumva să nu se mai piardă atâtea talente și să reprezentăm România în mod onorabil.

Vă așteptăm în număr cât mai mare la Ultimate Boxing Game pe data de 21 noiembrie la Sala Polivalentă să luptăm împreună pentru România. Hai, România!”, a transmis Theo Zeciu, pe Facebook.

Prețuri bilete Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu

VIP – teren- cu loc pe scaun pe Teren – 318,15 lei

Tribună – Categoria 1 (Loja) – 130 lei

Tribună – Categoria 2 – 106,05 lei

Tribună – Categoria 3 – 95,45 lei

Peluză – Categoria 1 – 95,45 lei

Peluză – Categoria 2 – 84,84 lei

Dorian Popa, ring announcer la Ultimate Boxing Game

Gala de box organizată de Theo Zeciu va fi presărată și cu alte momente speciale, pe lângă meciurile de box care deja se anunță incendiare. Theo Zeciu a decis să îl aducă în ring în calitate de announcer pe nimeni altul decât pe Dorian Popa (37 de ani). Show-ul Ultimate Boxing Game va avea și un program artistic de neratat. Trapper-ul Sami G va susține un concert în Sala Polivalentă din București.