Ultimatum dat de Peluza Nord imediat după Csikszereda – FCSB 1-1. Ce le-a transmis Gheorghe Mustață jucătorilor. Video

și nu doar că a rămas la foarte multe puncte de lider, ci se îndepărtează chiar și de locurile de play-off. La finalul remizei cu Csikszereda, Peluza Nord i-a certat pe fotbaliști, iar Gigi Mustață le-a dat ultimatum.

„Este ultima dată!”. Gigi Mustață, anunț ferm după ce FCSB a remizat pe terenul nou-promovatei Csikszereda

Campioana României și-a dezamăgit din nou fanii în meciurile de campionat, deși în cupele europene a obținut calificarea în UEFA Europa League. Cu toate că suporterii „roș-albaștri” vor avea onoarea să participe la meciuri memorabile pe Arena Națională, contra unor echipe precum Feyenoord sau Fenerbahce, rezultatele din campionat nu pot fi trecute cu vederea.

FCSB are o singură victorie în nouă etape, iar gluma începe să se îngroașe. Campioana ultimelor două sezoane a rămas la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova și la 7 puncte de locurile de play-off, iar fanii, care au făcut deplasarea până la Miercurea Ciuc pentru a-și susține favoriții, i-au certat aspru pe jucători.

Conform , Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, le-a adus la cunoștință jucătorilor că aceasta „a fost ultima dată când se întâmplă”, altfel, cel mai probabil, galeria va pedepsi echipa prin absența de la stadion. În tot acest timp, elevii lui Elias Charalambous stăteau cu capetele plecate în fața suporterilor și își acceptau criticile.

La final, liderul galeriei le-a cerut tuturor suporterilor prezenți la Miercurea Ciuc să-și aplaude favoriții și să-i încurajeze pentru meciul următor, care va fi vineri, 19 septembrie, împotriva celor de la FC Botoșani.

Gigi Becali nu mai are încredere în echipă: „Am pierdut un an”

Până și Patronul „roș-albaștrilor” este sigur că va fi o misiune extrem de dificilă ca echipa sa să prindă locurile de play-off, în timp ce titlul rămâne doar un vis în acest sezon.

„Ce, am pierdut un an. L-am pierdut, că nu mai, de unde să mai intrăm în play-off? Nu e vorba de diferență, e vorba că nu jucăm fotbal, nu ai cum să mai recuperezi. Nu mai ai cum să ajungi. Păi cum să intri în play-off? Nu ai cum, dacă nu se mișcă echipa pe teren, cum să poți să câștigi meciuri?”, a declarat Gigi Becali la finalul partidei, pentru Digi Sport.