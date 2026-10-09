Ultimatum la Universitatea Craiova înaintea meciului cu Csikszereda! Filipe Coelho nici nu vrea să audă de așa ceva

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Universitatea Craiova se pregătește pentru deplasarea de la Csikszereda, programată sâmbătă, de la ora 18:00, iar Filipe Coelho le-a transmis un avertisment clar jucătorilor săi înaintea confruntării din SuperLiga. Tehnicianul portughez nu vrea ca oltenii să se gândească deja la duelul cu Getafe din cupele europene și a explicat că o asemenea abordare i-ar putea costa chiar prezența pe teren în partida următoare.

Filipe Coelho își avertizează jucătorii înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova

Filipe Coelho știe că Universitatea Craiova intră într-o perioadă importantă a sezonului, în care fiecare meci poate conta atât în campionat, cât și în Conference League. Tocmai de aceea, antrenorul portughez nu vrea ca elevii săi să privească dinainte spre următoarea confruntare internațională, în condițiile în care oltenii trebuie să treacă mai întâi de Csikszereda.

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„Va fi un meci dificil, în special pentru că au schimbat antrenorul. Au avut mai multe zile în care au putut pregăti meciul cu întreg grupul. E dificil să prezicem modul în care vor aborda acest meci, așa că trebuie să fim pregătiți să înfruntăm anumite lucruri acum, după schimbarea antrenorului. În același timp, trebuie să arătăm aceeași ambiție pe care am prezentat-o în luna septembrie.

Dacă ne uităm la clasament, am face deja prima mare greșeală. Mi-ați pus o întrebare prin care am detectat deja două greșeli. Prima este să ne uităm în clasament și a doua este să ne gândim la partida cu Getafe înaintea acestui joc. Sunt două greșeli pe care nu ne dorim să le facem. Dacă vor intra pe teren jucători cu gândul la Getafe, s-ar putea să nu mai joace în meciul cu Getafe. Nu mă gândesc la scor, ci la puncte”, a declarat Filipe Coelho.

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Filipe Coelho, bucuros de revenirea internaționalilor la Universitatea Craiova

Pauza dedicată echipelor naționale a adus și vești bune pentru Filipe Coelho. Antrenorul s-a declarat mulțumit de modul în care s-au pregătit jucătorii rămași la Craiova, dar și de faptul că fotbaliștii plecați la reprezentative nu au revenit cu accidentări. Un alt motiv de satisfacție este reunirea întregului grup înaintea reluării meciurilor oficiale.

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„Vreau să identific trei puncte foarte importante. În primul rând, sunt mulțumit de toți cei care au rămas alături de noi, s-au pregătit exemplar. Al doilea este că nu am avut accidentări la naționale și al treilea, foarte important, că suntem împreună cu toții, pentru că, sincer, mi-a fost dor de ei”, a mărturisit portughezul.

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În perioada petrecută la echipele naționale, prin golurile marcate pentru reprezentativele lor. Coelho s-a bucurat de evoluțiile celor doi și a subliniat importanța unei convocări la națională pentru orice fotbalist, însă le-a transmis că trebuie să își mute acum atenția asupra echipei de club.

„Important e să fie ei fericiți. Să ajungi la naționala ta reprezintă vârful carierei pentru un fotbalist, dar să joci acolo înseamnă să ai o responsabilitate mult mai mare. Se pare că au ajuns la un nivel mare, mă bucur tare, dar de acum înainte gândul trebuie să fie la Craiova”, a continuat antrenorul Universității Craiova.

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Nouă meciuri în aproximativ patru săptămâni pentru Universitatea Craiova

De la deplasarea de la Csikszereda, , cu nouă partide programate în 27-28 de zile. Oltenii vor avea de gestionat atât meciurile din campionat, cât și angajamentele europene, iar organizarea lotului și recuperarea jucătorilor vor deveni esențiale.

Filipe Coelho a recunoscut că urmează o provocare pentru întreaga echipă, dar a privit programul încărcat și ca pe o oportunitate. Tehnicianul a insistat că fiecare confruntare trebuie abordată separat, fără ca rezultatul sau importanța unui meci să distragă atenția de la următorul obiectiv: „Vom avea 9 meciuri de disputat în 27-28 de zile și știm că va fi o perioadă încărcată. Suntem singura echipă din România angrenată în Europa, doar noi avem atâtea partide de jucat. Va fi o provocare pentru toată lumea. Va fi greu, dar și foarte frumos. Luăm totul meci cu meci, cu încredere. Va fi o călătorie lungă. Momentan, cel mai important meci este următorul”, a explicat Coelho.