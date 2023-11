Ultimatum pentru Adi Vasile: Final Four sau pleacă de la CSM București!

La CSM București a avut loc o ședință tensionată în care antrenorul Adi Vasile a scăpat, încă o dată, de demitere. Cu toate acestea, atmosfera a fost încărcată de tensiune, iar antrenorului i s-a pus un ultimatum clar.

Adi Vasile, aproape de demitere la CSM București

Conducerea clubului i-a comunicat lui Adi Vasile că are o singură șansă de a-și păstra postul: să califice echipa în Final Four. Antrenorul are contract până în 2025, dar, până în prezent, nu a reușit să ducă echipa în această fază a competiției. Adi Vasile este antrenorul lui CSM din 2019.

ADVERTISEMENT

Cu o serie de eliminări în sferturile de finală în anii 2021, 2022 și 2023, Adi Vasile se află sub presiunea neîndeplinirii obiectivelor de performanță. De asemenea, în anul 2020, competiția a fost anulată din cauza pandemiei. Ultimatumul pus pe masă aduce o presiune suplimentară asupra antrenorului, iar viitorul său în funcție pare a depinde în mare măsură de rezultatele echipei în viitoarele etape ale Ligii Campionilor.

CSM București, campioana României la handbal feminin, a suferit o nouă înfrângere în etapa a cincea a Grupei A din Liga Campionilor. . Partida a fost una echilibrată în prima repriză, iar echipa lui Adi Vasile a condus și la două goluri diferență.

ADVERTISEMENT

În partea secundă nu a mers în favoarea bucureștencelor. Brest a reușit să obțină un avantaj de cinci goluri. Cu toate acestea, finalul de joc a adus o revenire spectaculoasă a echipei CSM București, care a reușit să egaleze, dar nu a putut evita înfrângerea la ultimele faze ale partidei.

CSM București ocupă locul 4 în Liga Campionilor

Reacția spectatorilor nu s-a lăsat așteptată. Fanii și-au exprimat nemulțumirea și au cerut demisia antrenorului Adrian Vasile, mai ales în contextul prestației echipei în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

CSM București a avut rezultate mixte în faza grupelor Ligii Campionilor. A câștigat împotriva lui Savehof, scor 41-26 și Odense, scor 28-24. Formația lui Adi Vasile a suferit, însă, înfrângeri în fața echipelor SG BBM Bietigheim, scor 24-26 și Gyor. scor 23-27. Următoarea confruntare a CSM-ului va avea loc în deplasare, pe 29 octombrie, împotriva celor de la Buducnost.

În Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, clasamentul actual este dominat de echipele Gyor și Bietigheim, ambele au câte 8 puncte în clasament. Această poziționare comună sugerează o competiție strânsă între cele două formații, care se află la egalitate în fruntea grupului.

ADVERTISEMENT

Pe locurile următoare se regăsesc echipele Odense și CSM București. Odense ocupă locul 3 în grupă, cu 6 puncte, în timp ce CSM București se află pe locul 4, cu 4 puncte. Locul 5 este ocupat de Brest, poziția a 6-a îi aparține celor de la Schaeffler, iar pe locul 7 se află viitoarea adversară a lui CSM, Buducnost. Ultimul loc în grupă este ocupat de Savehof, cu 0 puncte.