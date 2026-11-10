Sport

Ultimatum pentru Marius Croitoru! Valeriu Iftime a ajuns la capătul răbdării: „Îi strigam și eu demisia de la televizor”

Ciprian Păvăleanu
10.11.2026 | 20:27
Ultimatum pentru Marius Croitoru Valeriu Iftime a ajuns la capatul rabdarii Ii strigam si eu demisia de la televizor
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Valeriu Iftime, spumos după un nou meci slab al lui FC Botoșani: „I-am strigat și eu demisia lui Croitoru, de la televizor”. Foto: Colaj FANATIK
Moldovenii au răbufnit la meciul FC Botoșani - Oțelul Galați! Ce decizie a luat Valeriu Iftime după ce suporterii i-au cerut demisia lui Marius Croitoru
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Marius Croitoru (46 de ani) pare că are zilele numărate la FC Botoșani și riscă să fie înlocuit dacă nu va obține un rezultat pozitiv în următoarea etapă, când va întâlni FC Voluntari. După ce fanii i-au cerut demisia în timpul meciului cu Oțelul Galați, când echipa a smuls un punct la ultima fază, Valeriu Iftime a recunoscut că a făcut același lucru din fața televizorului.

Valeriu Iftime „i-a cerut demisia” lui Marius Croitoru! Ultima șansă pentru antrenorul lui FC Botoșani

FC Botoșani are 4 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga României la momentul actual. Dacă primele trei partide au fost împotriva unor echipe din vârful clasamentului, Petrolul, Dinamo și U Craiova, ultimul a fost contra Oțelului Galați, una dintre contracandidatele la retrogradare din acest an. Formația lui Marius Croitoru a făcut un meci slab, însă a reușit totuși să scoată un punct chiar la ultima fază a meciului.

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De-a lungul celor 90 de minute, suporterii botoșăneni au scandat „demisia” pentru principalul moldovenilor, iar Valeriu Iftime recunoaște că, într-adevăr, până și el, care are o relație aparte cu Marius Croitoru, a ajuns la capătul răbdării și a lăsat de înțeles că meciul cu FC Voluntari va fi decisiv.

„Vă dați seama ce era în mintea lui când tot stadionul îi cerea demisia. Și nu numai, că și eu îi strigam demisia la televizor. La mine strigam ‘Prostule!’.  Am ceva răbdare cu Marius Croitoru. Nu știu dacă o pot măsura cu ceva, pentru că dacă aș juca bine și i-aș bate pe cei de la Voluntari, atunci mi-a trecut totul. Dacă nu, am și eu o limită. Nu pot să vă spun că-l schimb pe Croitoru după meciul acela. Am avut o convenție cu Croitoru și omul se comportă destul de bine apropo de promovarea de copii, dar dacă nu ai rezultate, atunci toate planurile sunt date peste cap”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport 1.

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Patronul lui FC Botoșani vrea o schimbare majoră la echipă

Impresionat de rezultatele pe care formațiile din România (n.r. – U Craiova, Dinamo, Petrolul) le au cu ajutorul antrenorilor și al conducătorilor portughezi. Valeriu Iftime vrea să urmeze acest exemplu și să aducă în interiorul clubului un specialist care să impună o nouă mentalitate. Patronul moldovenilor nu se gândește neapărat la un alt antrenor, ci mai degrabă la un director sportiv sau un președinte străin.

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În acest moment, la finalul turului de sezon regulat, FC Botoșani este prima echipă sub zona roșie a clasamentului, la egalitate de puncte cu FC Argeș, care se află pe poziție de baraj, și la 7 puncte de locurile direct retrogradabile. Diferența față de stagiunea precedentă este uriașă, întrucât moldovenii erau lideri în SuperLiga României după 15 etape. 

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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